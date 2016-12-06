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Ekonomi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı da 'Türk lirası' dedi

"Bundan böyle ihalelerimiz TL ile gerçekleşecek"

06 Aralık 2016 19:31

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla Türk Lirası kullanmaya başlayan kurumlar arasına Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) de katıldı. ÖİB, "Bundan böyle ihalelerimiz TL ile gerçekleşecek" açıklamasını yaptı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Özelleştirme İdaresi Başkanlığı olarak, Türkiye’nin kendi milli parasını kullanma politikası çerçevesinde, bundan böyle ihalelerimiz Türk Lirası ile gerçekleştirilecektir. TürkLirasına hak ettiği değeri vererek yola devam etmenin, özelleştirme uygulamalarına olumlu etki sağlayacağı ve hızını kesmeden artarak devam edeceğine olan inancımız tamdır. Süreci devam eden tüm ihalelerimizde ihale bedeli, teminat bedeli ve diğer tüm ödemelerde Türk Lirasına geçiş prosedürü yapılacaktır" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara Türk Lirası kullanmaları için böyle çağrı yapmıştı:

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