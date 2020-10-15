Özelleştirme İdaresi, 13 ilde 34 taşınmazı satıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 13 ilde bulunan 34 taşınmazı satma kararı aldı. Kurumun özelleştirme süreçlerine ilişkin yatırımcılara yönelik ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; Ankara, Afyonkarahisar, Antalya, İstanbul, Niğde, Tekirdağ, Tokat, Şanlıurfa, Balıkesir, Malatya, Ordu, Diyarbakır ve İzmir'de bulunan 34 taşınmaza ilişkin ihaleler birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek.

Teklif sahiplerinden ihalelere katılabilmesi için ilanda belirtilen tutarlarda geçici teminat alınacak. İhale bedeli peşin veya vadeli olarak ödenebilecek.

Rize'de kamulaştırma kararı

Öte yandan Güneysu-Başköy İl Yolu Projesi kapsamında Rize'deki bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Güneysu-Başköy İl Yolu Projesi kapsamında Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Eskicami, Güneli ve Gürgen'de belirlenen taşınmazlar ile üzerlerindeki müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.