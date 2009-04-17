Özelleştirme gelirleri 6 milyar lira düşecek

Bu yıl özelleştirme gelirleri 15.5 milyar TL olarak öngörülmüşken, son yapılan revizyonda bu rakam 9.6 milyar TL düzeyine kadar çekildi.



2009 yılı özelleştirme gelirleri de harcamalar ve vergi gelirleri gibi büyük bir sapmayla gerçekleşecek.



Referans gazetesinin haberine göre, bu yıl özelleştirme gelirleri 15.5 milyar TL olarak öngörülmüşken, son yapılan revizyonda bu rakam 9.6 milyar TL düzeyine kadar çekildi. Böylece özelleştirme gelirlerinin bu yıl en az 6 milyar TL'lik sapmayla bütçeye katkı sağlayacağı resmi olarak ilan edilmiş oldu. Halen süreci devam edenler dışında, 2009 yılında yeni bir özelleştirme yapılmayacağı da netleşti. 2009-2011 dönemi özelleştirme hedefi ise 30.6 milyar TL düzeyinde bulunuyor.



Hükümetin hafta başında açıkladığı revize rakamlardan, özelleştirme gelirleri için de 6 milyar TL'lik sapma çıktı. Geçen ekim ayında hazırlanan projeksiyonlarda bu yıl için toplam 15 milyar 531 milyon TL'lik özelleştirme geliri elde edileceği tahminine yer verilmişti. Ancak bu hafta içinde açıklanan veriler, söz konusu rakamın bir hayli gerisinde kalınacağını gösteriyor. Buna göre 2009-2011 döneminde gayri safi yurtiçi hasılaya oran olarak ortalama yüzde 1 düzeyinde özelleştirme geliri elde edilecek. Bu yıl, milli gelirin 966 milyar TL düzeyinde kalması bekleniyor. Bu hesaba göre, 2009 yılı için öngörülen özelleştirme geliri 9.6 milyar TL'yi aşamayacak. Bu da özelleştirme hedefinde 5.9 milyar TL'lik bir sapma olduğunu ortaya koyuyor. 2010 yılı gayri safi yurtiçi hasılası 1 milyar 48 milyon TL olarak tahmin ediliyor ve buna göre gelecek yıl 10 milyar TL düzeyinde özelleştirme yapılması hedefleniyor. 2011 yılı içinse gayri safi yurtiçi hasılanın 1 milyar 145 milyon TL olduğu dikkate alındığında, 2011 yılı özelleştirme hedefi de 11 milyar TL olarak ortaya çıkıyor.



Önlemler arasında yer aldı



Katılım Öncesi Ekonomik Program'da, özelleştirme fonunun nakit fazlası, bir başka deyişle özelleştirmeden elde edilecek gelirin bütçeye gelir olarak kaydedileceği de yazıldı. Ancak, aralık ayında yapılan yasal değişiklikle özelleştirme gelirlerinin sadece GAP ve diğer bölgesel yatırımlar için harcanması; bunun dışında kalan özelleştirme gelirlerinin sadece borç ödemede kullanılması öngörülmüştü. Bu nedenle, özelleştirme gelirlerinin bütçeye gelir yazılıp cari harcamalarda kullanılabilmesi için, yeni bir yasal düzenleme gerekiyor.



Sınırlı özelleştirmeye yer verildi



Bu yıl için süreci başlatılan özelleştirmeler dışında yeni bir özelleştirme de hedeflenmiyor. Katılım Öncesi Ekonomik Program'da da yer alan öngörülere göre, bu yıl Şeker Fabrikaları'nın özelleştirme süreci devam edecek. Elektrik dağıtım ve üretim özelleştirmelerinin bu yıl bitirileceğine dair ise bir netlik bulunmuyor. Şans oyunlarıyla ilgili lisans devrinin verilmesi öngörülürken, otoyol ve köprü özelleştirmeleri piyasa şartlarının da elverişli olması durumunda gerçekleştirilecek.

