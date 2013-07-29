Özelleştirme geliri 8 milyar lirayı aştı

Özelleştirme uygulamalarından yılbaşından bu yana elde edilen gelir 8 milyar lirayı aştı.

Edinilen bilgiye göre, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından yılbaşından bu yana toplam 87 ihale gerçekleştirildi. Bu yıl Temmuz ayına kadar 15 milyar 114 milyon 227 bin liralık imza atıldı ve devir gerçekleştirildi.

Satış ve devir işlemi tamamlanan ilk özelleştirme uygulaması, 7 Ocak'ta sözleşmesi imzalanan TEDAŞ'ın Tekirdağ'daki taşınmazının satışı oldu.

ÖİB'in kasasına, söz konusu taşınmazın satışından 10 bin 409 dolar girdi. Bu yıl satış ve devir işlemi tamamlanan en yüksek özelleştirme bedeli ise Elektrik Üretim AŞ'ye (EÜAŞ) ait akarsu santrallerinden elde edildi.

EÜAŞ'a ait Göksu Akarsu Santrallerinin özelleştirme bedeli 57 milyon 500 bin dolar, Berdan Akarsu Santralleri 47 milyon dolar, Hasanlar Akarsu Santralleri 30 milyon 850 bin dolar, Kısık Akarsu Santralleri 27 milyon 150 bin dolar oldu.

Özelleştirmede yılbaşından bu yana 1 blok satış, 13 bedelli devir işlemi ve 157 tesis ve varlık satışı gerçekleştirildi.

Böylece önceki yıllarda gerçekleştirilen özelleştirme uygulamalarından yapılan tahsilatlarla birlikte özelleştirme geliri 8 milyar 7 milyon liraya ulaştı.