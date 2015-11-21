Özelleştirme dalgası sürüyor; 22 kuruluş daha özelleşecek

2016 bütçe rakamları ve Özelleştirme İdaresi verilerine göre devletin özelleştirme programında 22 kuruluş bulunuyor. Milli Piyango İdaresi'nin satışı beklenirken bazı limanlar da özel sektöre satılacak. Sümer Holding'in de 2020'ye kadar özelleştirilmesi bekleniyor. İki boğaz köprüsü de gelecek yıllar için özelleştirme programında.

2016 yılı bütçe gerekçesi ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) verilerinden derlenen bilgilere göre; 1986-2015 yılları arasında 66 milyar 813 milyon dolarlık özelleştirme gerçekleştirildi.

Özelleştirilecekler arasında 2 boğaz köprüsü de var

Halen özelleştirme kapsam ve programında 22 kuruluş yer alıyor. Bu kuruluşların 12'sinde yüzde 50'nin üzerinde kamu payı bulunuyor. Bunun yanı sıra, özelleştirme kapsamında 623 taşınmaz, 49 tesis, 2 liman, 10 otoyol, 2 boğaz köprüsü ile şans oyunları lisans hakkı da yer alıyor. Gelecek yılın bütçesinde de 10,8 milyar lira özelleştirme geliri hedefleniyor.

Gelecek dönemin özelleştirme programında, elektrik üretim tesisleri önemli yer tutacak. Bu tesislerin özelleştirilmesine kurulu gücü küçük olan akarsu santralleriyle başlanmış, 2013'te toplam 64 megavat kurulu gücündeki 17 santralin, 2014'te de toplam 5,5 megavat kurulu gücündeki 5 santralin özelleştirme işlemleri tamamlanmıştı. Toplam kurulu gücü 2,9 megavat olan 5 santralin ise devir çalışmaları sürüyor.

Yakın dönemde özelleştirme ihaleleri ile dikkati çekecek alanlardan biri limanlar olacak. Derince Limanı'nın 543 milyon dolar bedelle 39 yıl için özelleştirilmesiyle hız kazanan süreçte, gelecek yılın ikinci çeyreğinde de İzmir Yük ve İzmir Kruvaziyer Limanlarının ihaleye çıkarılması planlanıyor. Öte yandan Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın özelleştirmesinde ikinci sıradaki teklif sahibine verilen ek sürede 21 Aralık 2015'te sona erecek.

10 Aralık'ta ek süre dolacak

Milli Piyango İdaresi'ne ait şans oyunlarının özelleştirilmesi ihalesinde de en yüksek ikinci teklifi veren ERG-Ahlatcı Ortak Girişim Grubunun (OGG), ÖİB'den istediği ikinci ek süre 10 Aralık'ta dolacak. ERG-Ahlatcı OGG, bu tarihe kadar lisans sözleşmesini imzalamak için bir adım atmazsa, özelleştirme sürecinde başa dönülecek ve yeniden ihaleye çıkılacak.

Sümer Holding'in özelleştirilmesi 2020'de

Sümer Holding A.Ş.'nin de kendi varlıklarından kalanlar ile birleştirilen şirketlerden gelen atıl taşınmazlar ve diğer varlıkların özelleştirme işlemleri devam ediyor. ÖYK'nın ilgili kararı ile holdingin özelleştirme süresi 31 Aralık 2020'ye kadar uzatılmış durumda. Bu tarihe kadar mevcut varlıkların özelleştirme işlemlerinin sonuçlandırılması hedefleniyor.