"Özelleştirilen fabrikadaki 90 bin ton şeker nerede?"

Özelleştirmesi yapılan Kırşehir Şeker Fabrikası’nın deposunda bulunan 90 bin ton şeker tahliye edildi. Türkşeker’e sorulan “Depolardaki 90 bin ton şeker kimin” sorusuna “Bunu bize değil, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na sorun” yanıtı verildi.

Cumhuriyet'ten Aykut Küçükkaya imzasıyla yayımlanan haber aynen şöyle:

Tüm itirazlara karşın özelleştirmesi yapılan Kırşehir Şeker Fabrikası’nın deposunda bulunan 90 bin ton şekerin kime ait olduğu gizleniyor.

Tarih: 25 Nisan 2018... 4 gün sonra Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) bir ihaleye çıkıyor. İhale, 330 milyon TL’ye Tutgu Gıda’ya satılan Kırşehir Şeker Fabrikası’nın depolarındaki “90 bin ton şekerin” tahliyesiyle ilgili.

Yanlış duymadınız, tam 90 bin ton şeker!..

Soru işareti de burada başlıyor: “Bu şekerler kimin?”

Devletin mi, yoksa fabrikayı alan şirketin mi?..

Biz de bu sorunun yanıtının peşine düştük. Türkşeker’e , “Depolardaki 90 bin ton şeker kimin” diye sorduk. “Bizim” demediler, aldığımız yanıt bir hayli ilginçti:

“Bunu bize değil, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na sorun...”

Oysa Türkşeker 90 bin ton şekerin depolardan tahliyesi için ihale yapan kurumdu. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı da “ihale şartnamesini” paylaşmayı kabul etmeyince, daha önce bu konuyu Meclis kürsüsünde “şeker alana fabrikayı bedava mı veriyorsunuz” diye soran CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık’la konuşuyoruz. Arık, vekil olarak kendisine “net bir bilgi verilmediğini” söyleyerek daha da çarpıcı bir bilgi veriyor:

“Fabrikanın depolarında 89 bin 400 ton hazır şeker var. Alelacele, adeta yangından mal kaçırılırcasına fabrikanın depolarının boşaltılması da son derece dikkat çekici bir konu...”

CHP’li Arık ihale beklenmeden fabrika depolarının boşaltıldığını söylüyor. 90 bin ton şekerin tahliyesi için 4 gün sonra yapılacak ihalede bir ayrıntı dikkat çekiyor:

“İşin Süresi: İşe başlama tarihinden itibaren 6 (Altı) aydır.”

Bu süreçte fabrika çoktan yeni sahibinin eline geçmiş oluyor. 90 bin ton şeker kilosu 3 TL’den 270 milyon TL yapıyor. Hadi kilosu 1 TL olsun... O da 90 milyon TL yapıyor. Tüm bu yaşananlar ‘neyi gizliyorsunuz, neyi saklıyorsunuz?’ sorusunu bir kez daha gündeme getiriyor.

Arık: Yandaş kayırması

“İktidar, mega projeler adı altında ulusun kazanımlarını yandaşlarına peşkeş çekerken, bu projelere kaynak bulmak içinde Cumhuriyet kazanımlarını bir bir satıyor. İşte bunun son örneğini şeker fabrikalarının satışında gördük. Kendini yerli ve milli olarak tanımlayan AKP iktidarı, nişasta bazlı şeker (NBŞ) üreticisi Cargill’in talebi doğrultusunda Türkiye’de pancar çiftçisini, şeker işçisini bitirmek istiyor. Aldıkları her kararda, yaptıkları her işte bu milletin geleceğini karartıyorlar. Bakın geçtiğimiz günlerde ihalesi yapılan Kırşehir Şeker Fabrikası’nın satışı yapıldı. Fabrikanın depolarında 89 bin 400 ton hazır şeker var. Alelacele, adeta yangından mal kaçırılırcasına fabrikanın depolarının boşaltılması da son derece dikkat çekici bir konu. Bu fabrika 330 milyon liraya Tutgu Gıda isimli bir firmaya satıldı. Şirket merkezi Ankara’da ama genel müdürün adresi Kayseri… Şirket kurulduğu günden Kırşehir Şeker Fabrikası’nın ihalesinin olduğu tarihe kadar tek bir ticari faaliyette bulunmamış. Kayseri’de dahi tanınmayan bu şirketi irdelediğimiz zaman arkasında Başbakan Binali Yıldırım ve millete küfreden AKP’li işadamı Mehmet Cengiz’in olduğu görülüyor. Yani yine yandaşlar korunurken yine vatandaşlar mağdur ediliyor. Kırşehir Şeker Fabrikası üzerinden harekete geçecek olursak, ortaya çıkan fiyatın da milli çıkarları ile örtüşmediğini görüyoruz. Şeker iş verilerine göre; 2011 yılındaki özelleştirme girişimi sırasında fabrikanın değeri 141.6 milyon dolar yani yaklaşık 575 milyon lira iken, bugün bu rakamında gerisinde 330 milyon liraya satılıyor. Yani neresinden bakarsanız bakın, ortada milli ve yerli bir durum yok. Ortada emperyalizmin taşeronluğu ve yandaşların Satışa çıkarılan 14 fabrika için çeşitli gösteriler yapıldı. kayırılması var.”

Kırşehir Şeker Fabrikası’nı 330 milyon TL ile alan Tutgu Gıda’nın ‘naylon şirket’ iddiası ortaya atılmıştı. Cumhuriyet Tutgu Gıda’nın sahibinin bir de Duygu İnşaat isminde bir şirketi olduğunu ve bu şirketin 17 Aralık’ın simge isimlerinden Mehmet Cengiz’in Cengiz İnşaat’ı başta olmak üzere yüz milyonlarca liralık projelerin “alt yüklenicisi” olduğunu kamuoyuna duyurmuştu. Duygu İnşaat, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün iki ihalesini 600 milyon TL’lik teklifle almış ve bu ihale tutarının yarısıyla şeker fabrikası için ödeyeceği parayı çıkarmıştı...