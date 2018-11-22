Özelleştirilen 13 şeker fabrikasının akıbeti belli oldu

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ Genel Müdürlüğü'nün 2015-2016 yılı hesapları görüşüldü. Görüşmelere geçtiğimiz yıl özelleştirme kararı alınan 14 Şeker fabrikasının son durumuna ilişkin bilgiler damga vurdu.

Özelleştirme İdaresi Başkanı Ahmet Aksu, 20 Şubat 2018 tarihinde 14 şeker fabrikası için yapılan ihaleden 13’ünün özelleştirme ihalesinin tamamlandığını ve özelleştirme yüksek kurulu tarafından onaylandığını açıkladı. Aksu, 4’ü çeşitli nedenlerle ertelenen şeker fabrikasından 9’unun devir işlemenin gerçekleştiğini bildirdi.

Türk Şeker Genel Müdürü Ergün Yıldız, Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca, Türk Şeker'e ait 14 şeker fabrikası (Afyon, Alpullu, Bor, Burdur, Çorum, Elbistan, Erzincan, Erzurum, Ilgın, Kastamonu, Kırşehir, Muş, Turhal ve Yozgat Şeker Fabrikaları) için ihale sürecinin başlatıldığını belirtti. Kastamonu Şeker Fabrikası'na teklif gelmediğinden satışı gerçekleşmediğini, 13 şeker fabrikasının satışının Özelleştirme Yüksek Kurulu kararlarıyla onaylandığına dikkat çeken Yıldız, “Bu fabrikalardan 9 şeker fabrikasının (Afyon, Bor, Çorum, Elbistan, Erzincan, Erzurum, Kırşehir, Muş, Turhal Şeker Fabrikaları) devir işlemleri tamamlanmıştır. Türk Şeker, 12 şeker fabrikası (devri gerçekleşmeyen 4 fabrika ile 16 şeker fabrikası), 2 alkol, 5 makina, 1 elektromekanik aygıtlar, 1 şeker enstitüsü ve buna bağlı 1 tohum işleme fabrikası ile faaliyetlerine halen devam etmektedir” dedi.

Komisyonda, açıklamalar şöyle:

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANI AHMET AKSU –Bizim yapmış olduğumuz özelleştirme uygulamalarında hangi fabrikalar devredildi, hangi fabrikalar devredilmedi noktasında, bildiğiniz gibi 20 Şubat tarihinde 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesi için ihaleye çıktık. Bu 14 şeker fabrikasından Kastamonu Şeker Fabrikasına bizim beklediğimiz, yaptığımız eğer tespitinin üzerinde bir teklif gelmediği için bunun ihalesini sonlandırdık, tamamlamadık. Diğer geri kalan 13 fabrikanın özelleştirme ihaleleri tamamlandı, Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından onaylandı ve üretim sezonu başlamadan önce -bildiğiniz gibi eylül ayı başı itibarıyla genelde başlıyor Türkiye‘de- 9 tane şeker fabrikasının devri gerçekleştirildi. 4 tane şeker fabrikasının devri çeşitli nedenlerle 25 Aralık 2018 tarihine kadar 3 tanesinde, 1 tanesinde de, Alpullu Şeker Fabrikası, 30 Kasım 2018 tarihine kadar ertelendi. Büyük bir ihtimalle de bu ay sonu itibarıyla Alpullu Şeker Fabrikasını da devretmiş olacağız.

Gene bildiğiniz gibi bütün bu özeleştirme süreçlerini, diğer özelleştirmelerde olduğu gibi tamamen şeffaf bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Bize hangi kurumdan, hangi sektörden, kişiden ne şekilde bir soru gelirse de elimizden geldiği kadar bütün bir süreçlerimizi anlatmaya gayret gösteriyoruz. Bu açık ihaleler, işte gazetelerde yayınlanan, bizim web sayfamızda yayınlanan, yatırımcılarla yapılan bire bir görüşmeler neticesinde de en son yaptığımız nihai aşamayı görüyor kamuoyu.

Televizyonlarda yayınlandı. Hatta birçok milletvekilimiz de o ihalelerde hazır bulundu ve bu çerçevede de sonuçlandırıldı. Sadece örnek olması açısından ve burada da çok gündeme gelmiş olması açısından Bor Şeker Fabrikası özelleştirme süreciyle ilgili de bilgi vermek istiyorum. Bizim yapmış olduğumuz bütün işlemler mutlaka kanuna, şartnamelerimize ve diğer yönetmeliklerimize uygun olmak zorunda çünkü aynı şekilde, TÜRKŞEKER’e olduğu gibi bizim yaptığımız işlemlerimiz de yani Özelleştirme İdaresi Başkanlığının işlemleri de başta Sayıştay olmak üzere denetime tabii, onlar tarafından da denetleniyor ve o çerçevede biz de denetlenmiş oluyoruz.

Bor Şeker Fabrikasıyla ilgili olarak 21 Şubat 2018 tarihinde ihaleye çıkmışız, 8 adet yatırımcı bu ihalede alıcı olarak bize müracaat etmiş ve bütün bunların en nihai aşamada katılımıyla 6 Nisan 2018 tarihinde kamuoyuna açık bir şekilde özelleştirme ihalesi sonuçlandırılmış. Bizdeki süreçler de bu bizim yapmış olduğumuz teknik sonuçlandırma. Bizim ihalemizi tamamlamamızdan sonra birtakım süreçler var, onlardan en önemlisi Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından bizim yapmış olduğumuz ihalelerin onaylanması gerekiyor. Tabii biz 6 Nisan 2018 tarihinde bu özelleştirmeyi yaptıktan sonra Özelleştirme Yüksek Kuruluna sunmuşuz. Özelleştirme Yüksek Kurulu da kendine göre yaptığı değerlendirmeler neticesinde bizim yapmış olduğumuz tek bir ihaleyi onaylamış. Gene bizim şartnamelerimiz ve kanunumuz gereği bu ihaleyi özelleştirmek…

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANI AHMET AKSU – İhaleyi kazanan Doğuş Yiyecek İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ’ye sözleşme imzalanması için süre veriliyor ve bu süre içerisinde de gene bizim şartnamelerimiz gereğince Doğuş Ticaret Yiyecek ve Üretim AŞ’nin en az yüzde 51’ine sahip olduğu bir şirketle -kendisi yeni ortak alabiliyor- sözleşme imzalanıyor.

Bu çerçevede de Doğuş Yiyecek AŞ yüzde 51.7'sinin kendisine ait olduğu, yüzde 49’unun da DSL İnşaat Sanayiye ait olduğu Bor Şeker AŞ diye yeni bir şirket kuruyor, bizim sözleşmemiz de Bor Şeker AŞ’yle imzalanıyor ve hâlâ Bor Şeker AŞ tarafından Bor Şeker Fabrikasında üretiliyor ve o şartnamelerde getirdiğimiz kotalara ilişkin, çalışanlara ilişkin bütün yükümlülükler teminatları alınmış bir şekilde bu şirket tarafından hem İdaremize hem şeker fabrikalarına karşı üstlenilmiş bulunuyor. Yani bütün yaptığımız işlemler dediğim gibi şartnamelere ve kanuna uygun bir şekilde yürütülüyor. Bununla ilgili hem yazılı hem sözle ne zaman isterseniz de bilgi vermeye hazırız."