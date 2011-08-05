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ÖZEL'İN ATANMASI RESMİ GAZETE'DE ANKARA (A.A)

05 Ağustos 2011 02:42

-ÖZEL'İN ATANMASI RESMİ GAZETE'DE ANKARA (A.A) - 04.08.2011 - Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Necdet Özel'in Genelkurmay Başkanlığına atanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlanan kararda, ''Genelkurmay Başkanlığına, 4 Ağustos 2011 tarihinden geçerli olmak üzere Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Necdet Özel'in (P.1969-1) atanmasının, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49'uncu maddesinin (h) bendine göre Cumhurbaşkanlığı Yüce Katına arzı; Bakanlar Kurulunca 4 Ağustos 2011 tarihinde kararlaştırılmıştır'' denildi.

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