-ÖZEL'İN ATANMASI RESMİ GAZETE'DE ANKARA (A.A) - 04.08.2011 - Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Necdet Özel'in Genelkurmay Başkanlığına atanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlanan kararda, ''Genelkurmay Başkanlığına, 4 Ağustos 2011 tarihinden geçerli olmak üzere Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Necdet Özel'in (P.1969-1) atanmasının, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49'uncu maddesinin (h) bendine göre Cumhurbaşkanlığı Yüce Katına arzı; Bakanlar Kurulunca 4 Ağustos 2011 tarihinde kararlaştırılmıştır'' denildi.