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ÖZEL'İN ATAMA KARARI RESMİ GAZETE'DE ANKARA (A.A)

30 Temmuz 2011 10:21

-ÖZEL'İN ATAMA KARARI RESMİ GAZETE'DE ANKARA (A.A) - 30.07.2011 - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Necdet Özel'in, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.  Orgeneral Özel'in, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül imzalı üçlü atama kararnamesi, Resmi Gazete'nin bugünkü ikinci mükerrer sayısında yayımlandı.  Kararda, ''926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 121. madde (c) bendi gereğince, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Necdet Özel, katıldığı tarihten geçerli olmak üzere Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanmıştır'' denildi.

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