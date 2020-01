-Özel'den yeni yıl mesajı ANKARA (A.A) - 31.12.2011 - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, ''Vatan, millet ve bayrak sevgisiyle yoğrulmuş Türk Silahlı Kuvvetlerinin, kahramanlıklarla dolu geçmişinde olduğu gibi yeni yılda da yüce milletinin hizmetinde olarak, Anayasa ile tayin edilmiş görevlerini üstün bir başarıyla yerine getirmeye devam edeceğine ve her türlü güçlüğü, sabırla ve serinkanlılıkla yeneceğine yürekten inanıyorum'' ifadelerini kullandı. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, TSK mensuplarına hitaben yeni yıl mesajı yayımlayan Orgeneral Özel, köklü tarihe ve şanlı bir maziye sahip Türk Silahlı Kuvvetleri ailesi olarak, sevinç ve hüzünleriyle bir yılı daha geride bıraktıklarını, milletçe birlik ve beraberlik içinde daha mutlu ve huzurlu günlere ulaşmak umut ve temennisiyle yeni bir yıla girdiklerini belirtti. Orgeneral Özel, mesajında şunları kaydetti: ''Vatan, millet ve bayrak sevgisiyle yoğrulmuş Türk Silahlı Kuvvetlerinin, kahramanlıklarla dolu geçmişinde olduğu gibi yeni yılda da modern teknoloji ve teçhizatla donatılmış, yüksek eğitim seviyesine sahip nitelikli personeliyle Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirleri ve devrimlerinin ışığında ve yüce milletinin hizmetinde olarak, Anayasa ile tayin edilmiş görevlerini üstün bir başarıyla yerine getirmeye devam edeceğine ve her türlü güçlüğü, sabırla ve serinkanlılıkla yeneceğine yürekten inanıyorum. Bu vesileyle, kahraman ordumuzun fedakar mensuplarının, emeklilerinin ve aile bireylerinin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor, başarı ve esenlikler diliyor; kutsal vatan toprakları uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum. Ayrıca, yüce milletimizin her ferdine yeni yılda sağlıklı, mutlu, başarılarla dolu güzel günler temenni ediyor, en iyi dileklerimi sunuyorum.''