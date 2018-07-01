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(ÖZEL)ADA YOLUNDA DENİZDE KAYBOLAN GENCİN SON GÖRÜNTÜLERİ

Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA  Kartal açıklarında su alan teknesini onarmak için denize giren Serkan Kuloğlu, ip atarak kendisini kurtarmaya çalışan eşinin tüm çabalarına rağmen gözden kayboldu

01 Temmuz 2018 22:51

Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA 
Kartal açıklarında su alan teknesini onarmak için denize giren Serkan Kuloğlu, ip atarak kendisini kurtarmaya çalışan eşinin tüm çabalarına rağmen gözden kayboldu. Sahil Güvenlik ekipleri ve Deniz Polisinin kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor. Serkan Kuloğulu\'nun arkadaşlarıyla birlikte yaptığı yolculuk sırasında cep telefonu kamerası ile çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Kuloğlu tekne güvertesinde otururken görülüyor.  

Görüntü Dökümü:
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Cep telefonu kamerası
-Tekneden görüntüler
-Kuloğlu\'nun tekne güvertesinde arkadaşlarıyla otururken
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