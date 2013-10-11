Özel: Zorunlu askerlik kalkmayacak

Askerlik görevinin 12 aya indirilmesi konusunda değerlendirme yapan Genelkurmay Başkanı Org. Necdet Özel, “Zorunlu askerliğin kaldırılması şimdilik söz konusu değil. TSK'nın profesyonelleşmesi hedeflenmektedir” dedi.



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Orgeneral Özel, askerlik süresine ilişkin düzenleme ile Kosova ve Bosna Hersek'teki temasları hakkında açıklamalarda bulundu.

Necdet Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Ben, Sayın Başbakan ile bu konuyu görüştüğüm zaman, yedek subaylık sisteminin 12 ay, kısa dönem askerlik hizmet süresinin 6 ay olarak devam etmesi konusunda mutabakat sağladık. Uzun dönem askerliğin ise 12 aya inebileceği konusunda bir fikir birliği içinde olduk. Bu çerçevede çalışmalarımız sonuçlanınca, Sayın Başbakan bu konuyu, kamuoyuyla paylaştı. Zorunlu askerliğin kaldırılması şimdilik söz konusu değil. Yıllara sari olarak, TSK'nın profesyonelleşmesi hedeflenmektedir. Ancak bugünkü koşullarda karma askerlik sisteminin uygulanması söz konusudur.

Şimdi, sayısal olarak bakıldığı zaman, bir noksanlık olmayacak demek mümkün değil, ancak bunu tolere edecek tedbirler düşünülmüş ve planlanmıştır. Bu tedbirler konusunda biz çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu konuda hükümetimizin yapması gereken çalışmaları da bildirmiş durumdayız. Askerliğin; 15 aydan 12 aya indirilmesi durumunda ortaya çıkacak eksikliğin, alınacak bazı tedbirlerle tolere edilebileceğini ve ortadan kalkabileceğini değerlendiriyorum."

Bosna Hersek ve Kosova’ya destek verdiklerini belirten Orgeneral Özel, "Balkanlar bizim için önemli. Bir Balkan ülkesiyiz. Balkanlar'daki güvenlik sorunları bizi de yakından ilgilendirmektedir. Yakın çevremizde cereyan eden olaylar bizi de etkilemektedir. O bakımdan Balkanlar'ın güven ve huzur içinde olması, Türkiye açısından da önem arz etmektedir" diye konuştu.