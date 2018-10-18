(ÖZEL) YOL KENARINDA ÖLÜ BULUNDU 

Haber-Kamera: Murat SOLAK-İSTANBUL DHA

Bakırköy\'de bir kişi yol kenarında ölü bulundu.

Olay saat 07.00 sıralarında Şenlikköy Mahallesi Ekşi Nar Sokak üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre sabah erken saatlerinde yoldan geçen bir kişi yol kenarında hareketsiz şekilde yatan kişiyi gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde hayatını kaybeden kişinin Gökhan Yıldızdal (25) olduğu tespit edildi. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Yıldızdal\'ın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adlı Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

-Polis ekiplerinin çalışmaları

-Hayatını kaybeden Gökhan Yıldızdal cansız bedeni

-Cesedin cenaze aracına konulması

-Genel ve detaylar



