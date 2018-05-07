(Özel) Yılmaz Vural: "Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun İbrahim Yazıcı'nın adını taşıması gerekiyor"

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA)

İbrahim Yazıcı Stadyumu\'nun açılışına katılan teknik adam Yılmaz Vural, \"En azından bir vefadır bu. Tabii ki İbrahim ağabeyin burada isminin olması güzel ama, şimdi oynanan stadın onun isminin olması gerektiğini düşünüyorum\" dedi.

Bursa\'da gerçekleşen İbrahim Yazıcı Stadyumu\'nun açılış gününde bir dönem Bursaspor\'da da teknik direktörlük görevi yapan Yılmaz Vural Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Bursaspor\'un şuanda maçlarını oynadığı Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu\'nun isminin İbrahim Yazıcı Stadyumu olmasını gerektiğini ifade eden Yılmaz Vural, \"Öncelikle sevgili belediye başkanımı kutlarım. En azından bir vefadır bu. Tabii ki İbrahim ağabeyin burada isminin olması güzel ama, şimdi oynanan stadın isminin olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye\'de bakıyorum stadyumlara verilen isimlere, niye verilmedi İbrahim Yazıcı ismi onu anlamıyorum. Çünkü bir daha Bursa\'nın böyle bir başarı yakalaması Trabzon\'u düşünün 34 seneden beridir şampiyon olamıyor. Sağolsun Mustafa başkan bu stada en azından İbrahim ağabeyin ismini vererek en azından böyle vefa duygusuyla davranmış teşekkür ederim ben kendisine\" ifadelerini kullandı.

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