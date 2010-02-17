Özel Yetkili Savcı Şanal'ın yetkileri alındı!

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Osman Şanal kimdir?

İsmailağa Cemaati soruşturması

Ergenekon, mühimmat soruşturmaları

Albay Gençoğlu'na '9 şehit' sorusu



Org. Berk'i ifadeye çağırmıştı

Dün (16 Şubat 2010) adliyedeki odası ve evi aranan, bu sabah (17 Şubat 2010) da hakkında çıkarılan tutuklama kararı sonrası tutuklanan Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'i Erzurum Adliyesi'nde Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Osman Şanal sorgulamıştı.Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in gözaltına alınması üzerine bu sabah olağanüstü toplanan HSYK'dan, yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından, alınan kararlara ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.Toplantıya, Adalet Bakanlığı Müsteşarı ve HSYK üyesi Ahmet Kahraman da katıldı. Kahraman, toplantıdan, yazılı açıklama yapılmadan önce ayrıldı. HSYK açıklamasında, dün Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığında yapılan uygulamaların, HSYK'nın gündemine oy birliğiyle alınarak, incelenmesine karar verildiği anımsatıldı.Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 250/3. maddesindeki amir hükmün ihlal edilerek, görev ve yetki aşımında bulunulduğunu tespit eden HSYK, Erzurum Özel yetkili Cumhuriyet Başsavcıvekili Tarık Gür, Cumhuriyet savcıları Rasim Karakullukçu, Mehmet Yazıcı ve OsmanŞanal'ın, CMK 250. maddesi kapsamındaki yetkilerinin kaldırılmasına karar verdi.HSYK, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Sinan Kuş, Başsavcıvekili Tarık Gür, Cumhuriyet savcıları Karakullukçu, Yazıcı ve Şanal ile diğer ilgililer hakkında yasal gereğinin yapılması için suç duyurusunda bulunulmasını da kararlaştırdı. HSYK, kararı oy çokluğuyla aldı.Adalet Bakanlığı soruşturma izni vermezse Cihaner'in avukatı buna itiraz edebilir. Bu durumda son karar Danıştay'ın olacak ve olası bir yargılama Danıştay'da yapılacak.Osman Şanal Erzurum'da Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapıyordu.Şimdi Şanal'ın adı, Erzincan-Erzurum hattındaki soruşturmalar gündemde ve Osman Şanal artık Başsavcı'yı tutuklatan savcı olarak biliniyor.Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner, onun talimatıyla tutuklandı. Cezaevine konulan Başsavcı, Ergenekon terör örgütü üyesi olmakla suçlanıyor.Aslınca iki yargı mensubu arasındaki çekişme aylar önce duyulmuştu. Çekişmeyi başlatan olay, cemaat soruşturması.Şanal, Cihaner'in yürüttüğü İsmailağa Cemaati soruşturmasında devreye girip dosyayı devralınca iki yargı mensubu birbirlerini Ankara'ya şikayet etmişti.Bu tartışma sürerken, 28 Ekim 2009 tarihinde Erzincan'daki baraj gölünde mühimmat bulundu. Jandarma mühimmatı incelerken Osman Şanal da oradaydı.Ve bu olayın ardından Erzincan'daki 3 ayrı soruşturma Savcı Osman Şanal'ın elinde birleşti. Şanal'ın ismi Ergenekon, cemaat ve mühimmat soruşturmalarıyla daha sık duyulur oldu.Erkenekon soruşturması kapsamında 3 MİT görevlisi ve 6 asker tutuklandı. MİT görevlilerinin ve askerlerin gözaltı, sorgu ve tutuklama sürecinde Osman Şanal'ın talimatları tartışılır oldu.Savcı Şanal'la ilgili, "MİT binasına baskın yaptı. Çatışmanın eşiğinden dönüldü" haberleri basına yansıdı.Osman Şanal, gözaltına alınan astsubayın 3. Ordu'daki odasında arama yapmak istedi. Ancak izin verilmedi.Soruşturma sürecinde diğer öne çıkan olay ise Savcı Şanal'ın, Eskişehir İl Jandarma Alay Komutanı Albay Recep Gençoğlu'na Kemah'ta biri yarbay 9 askerin şehit olduğu mayınlı saldırıyla ilgili sorular yöneltmesiydi.Savcı bu konuyla yakından ilgileniyordu. Çünkü Şanal, 2008'de Kemah'ta şehit olan 9 askerle ilgili soruşturmayı da yürütmüştü.Tüm bunların yanısıra savcı , 3. Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk'i şüpheli sıfatıyla iki kez ifade vermeye çağıran isimdi.