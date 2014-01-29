'Kesinleşmiş davalar, ÖYM'lerin kaldırılmasından etkilenmeyecek'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kesin hükme bağlanmış dosyaların özel yetkili mahkemeleri kaldıracak düzenlemeden etkilenmeyeceğini söyledi. Bozdağ, düzenlemenin, 30 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesinde TBMM tatile girmeden yapılacağını söyledi.

Özel yetkili mahkemeleri kaldıran düzenleme, bu mahkemelerin ellerindeki mevcut dosyaları tamamlamasını öngörüyordu. Bozdağ'ın açıklamasına göre, yeni yapılacak düzenleme ile tamamlanmamış mahkeme dosyaları da ağır ceza mahkemeleri kapsamında görülecek.

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Bozdağ, törende yaptığı konuşmada, tarihi bir adım atarak Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 10. maddesiyle görevli mahkemeleri kaldıracaklarını belirterek, düzenlemeyi Meclis'e göndereceklerini ve Meclis tatile girmeden düzenlemenin geçirileceğini bildirdi.

Bakan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Yeni bir adım atıyoruz. TMK 10 ile görevli mahkemeleri kaldırıyoruz. TMK 10. maddeye göre imtiyazlı olan soruşturma ve kovuşturma usulünü kaldırıyoruz. CMK 250. maddesine göre kurulmuş görevli mahkemeleri kaldıran düzenleme ile beraber geçici bir madde düzenlemiştik ve o zaman bu mahkemelerde görülen davaların, davalar sona erinceye kadar devamına imkan sağlayan bir geçici madde koymuştuk. Bu geçici maddeyi de yürürlükten kaldırıyoruz. Ağır ceza mahkemelerindeki bu üçlü ayrıma son veriyor, savcılar ve hakimler arasındaki farklı soruşturma ve kovuşturma usullerine son veriyoruz. Hukuk devletinin gereği olarak bugüne kadar yapmamız gerekirken bazı nedenlerle yapamadığımız tarihi bir adımı önümüzdeki günlerde atacağız.

Kanunu Meclis'e gönderiyoruz, seçim nedeniyle Meclis tatile girmeden önce de bu yasal düzenlemeyi yapacak. TMK 10 ve CMK 250'ye göre görevli mahkeme uygulamasına, bunlara ilişkin soruşturma ve kovuşturma usullerindeki farklılıklara son veriyoruz. Bu da hukuk devleti bakımından son derece önemli, tarihi bir adımdır diye düşünüyoruz."

Törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Bozdağ, kesin hükme bağlanmış dosyaların özel yetkili mahkemeleri kaldıracak düzenlemeden etkilenmeyeceğini ifade etti.