Özel yetkili mahkemeler kaldırılıyor ama süren davalar devam edecek

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, özel yetkili mahkemelerin yerine ağır ceza mahkemelerinin görevlendirileceğini açıkladı.

Özel yetkili mahkemeler kaldırılıyor. Ancak Ergenekon ve Balyoz gibi davalar bu mahkemelerde görülmeye devam edecek.

Şu an özel yetkili mahkemelerde görülen davalar ise sonuçlanana kadar bu mahkemelerde kalmaya devma edecek. Davalar sonuçlandıktan sonra özel yetkili mahkemeler tamamen kaldırılacak.

Elitaş, özel yetkili mahkemelerin kaldırılması konusunda muhalefetin de kabul ettiği düzenlemenin hazırlandığını söyledi.

AKP Grup Başkanvekili, muhalefet partilerinin de itiraz etmediğini söylediği düzenleme için uzman hukukçuların da görüşünü aldıklarını belirtti.