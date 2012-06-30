Özel Yetkili Mahkelere 22 bin dosya sınırı

Bu davalarla ilgili ek iddianame hazırlayıp, soruşturma da yapmayacaklar. Eğer gerekirse bunu HSYK’nın belirleyeceği 29 ilden birindeki ağır ceza mahkemesi yapacak. Bu mahkemeler yetkilendirilecek ve ihtisas mahkemesine dönüştürülecek.

Hürriyet'ten Nuray babacan'ın haberine göre, hükümetin çalışmaları son aşamaya getirdiği Özel Yetkili Mahkeme (ÖYM) düzenlemesinin ayrıntıları ortaya çıkıyor. Yapılan düzenlemeye göre, halen faaliyette bulunan ÖYM ellerindeki davaları bitirecek. Ancak bu mahkemeler, gördükleri davalarla ilişkilendirmek için ek iddianame, soruşturma ve kovuşturma yapamayacaklar.

5 bin dosya terör dışı

Şu anda ÖYM’lerde 22 bin dosya bulunuyor. Bunlardan 5 bininin terör ve darbeyle ilgisi olmayan uyuşturucu ve kaçakçılık dosyaları olduğu belirtiliyor. Yapılan düzenlemeye göre ÖYM’ler şu anda süren davalar dışında hiçbir işe bakamayacak. Davalar kesinleşinceye kadar bu mahkemeler varlıklarını koruyacaklar. ÖYM’ler mevcut davalarla ilgili ek iddianame hazırlayamayacak. Soruşturma ve kovuşturma başlatamayacak.



Eğer mevcut davalarla ilgili yeni bir delil ortaya çıkar ve yeni bir iddianame sözkonusu olursa, bu HSYK tarafından belirlenecek ağır ceza mahkemelerince yapılacak. Gerekli görülen yeni çalışmalar, 29 büyük ilde halen mevcut olan ağır ceza mahkemelerine yönlendirilecek. Bu mahkemeler yetkilendirilecek ve ihtisas mahkemesine dönüştürülecek. Bu mahkemeler terör, darbe ve örgütlü suçlar gibi başlıklar altında ihtisaslaşacak.

Komutanlara koruma

Başbakan, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarıyla ilgili izin mekanizmasının ayrıntıları da oluşturuluyor. Kuvvet komutanları, Terörle Mücadele Yasası kapsamındaki suçlardan “terörist” gibi yargılanamayacak. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, “Bu ülkenin Genelkurmay Başkanı silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmekle suçlanıyor” demişti. Başbakanın izninin gerekli olacağı suçlar ayrıca belirtilecek. Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının, Başbakanın iznine tabi olmadan doğrudan yargılanacakları suçlar ayrıca sayılacak.

Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da, dün basın mensuplarının soruları üzerine ÖYM’lerin kaldırılması konusunda muhalefet partilerinin iktidarla aynı görüşte olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Devam eden darbe teşebbüsleriyle ilgili davaların sonuçlandırılmasına kadar mevcut mahkemeler görevlerine devam edecekler. ÖYM normal ülkelerde olmaması gereken mahkemelerdir.



