(ÖZEL) YARALI CAN DERDİNDE, SÜRÜCÜLER TUTANAK 

Haber: İstanbul DHA

Bakırköy\'de meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Hasta nakil ambulansının da karıştığı kazada sağlık görevlileri bir yandan yaralıya müdahale ederken diğer yandan da sürücülerin tutanak tutma ısrarıyla uğraştı.

Kaza önceki gün D-100 Karayolu Çobançeşme mevkiinde meydana geldi. Topkapı istikametine seyir halinde olan hafif ticari aracın sürücüsü iddiaya göre aniden fren yaptı. Bu sırada arkadan gelen motosiklet sürücüsü duramayarak araca çarptı. Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada yoldan geçmekte olan hasta nakil ambulansının sürücüsü yaralıyı görünce müdahale etmek için durdu. Arkadan gelen araç da ambulansa çarptı. Sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Sürücü sedye ile ambulansa konuldu. Sağlık görevlilerinin müdahalesi devam ederken sürücüleri tutanak telaşı sardı. Sağlık görevlisi kapıyı kapatmak ve hastaneye yetişmek için uğraşırken, sürücüler soru sormaya devam etti. Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Kaza yapan araçlar

-Yaralıya müdahale

-Yaşanan diyaloglar

-Detaylar

