(Özel) Yağmur Aslan: "Bilardonun mutfağından geliyoruz"

Türkiye Bilardo Federasyonu Asbaşkanı Aslan, cepli bilardoda 10 yıl sonra Uluslararası arenada 2\'nci madalyalarını kazandıklarını ve bunun gençlere yapılan yatırımlarla daha da artacağını söyledi.

Mustafa AKIN / İstanbul,(DHA)

Türkiye Bilardo Federasyonu Asbaşkanı Yağmur Aslan, bilardonun mutfağından geldiklerini ve neler yapmaları gerektiğini iyi bildiklerini söylerken hedeflerini Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) anlattı.

Çok ciddi çalışmalara imza atmaya başladıklarını ve bilardo sporunun her geçen gün ivme kazandığını belirten cepli bilardodan sorumlu Asbaşkan Yağmur Aslan, \"Her anlamda olduğu gibi gençler bizim geleceğimiz. Biz de yatırımlarımızı gençlere yönelik bir şekilde artırmaya başladık ve bunan da karşılığını yavaş yavaş almaya başladık. Geçtiğimiz aylarda 3 Bant Avrupa Şampiyonası\'nda genç bir kardeşimiz bize 3\'üncülük madalyası kazandırdı. Yine aynı turnuvada takımlar şampiyonluğu elde ettik. Daha da önemlisi pool bilardoda yani cepli bilardoda 10 yıl sonra 2\'nci madalyamıza ulaşabildik. Bu da yatırımımızın bir karşılığıydı. U19 kategorisinde Samet Değirmenci arkadaşımız Avrupa 3\'üncüluğünü kazandı. 10 yıl sonra Uluslararası arenada kazanılan ilk madalyamızdı tabii bu bizi çok mutlu etti ama bu iş daha yeni başlıyor öyle düşünmemiz gerekiyor ve daha da artacaktır. Yine genç kardeşimizden başka Avrupa şampiyonu sporcumuz Eylül Kibaroğlu, Avrupa sıralama turnuvasında 3\'üncülük madalyası aldı. Bu da bizim için gurur vesilesi oldu ama dediğim gibi biz bundan önceki Türkiye Bilardo Federasyonu yönetimlerinden başka bir bakış açısı ile bakıyoruz. Türkiye Bilardo Federasyonu bir çatı federasyon onun altında karambol, cepli, snooker olmak üzere kendi içinde disiplinleri barındırıyor ve bu işi layığı ile yapmaya çalışıyoruz. Tüm branşlara eşit mesafedeyiz bizim için 3 bant daha ileri seviyede pool bilardoyu göz ardı edelim diye bir şey yok. Tüm disiplinler bizim için eşittir ve o şekilde de adımlarımızı atıyoruz. Ümit ediyorum ki önümüzdeki senelerde dünya ve Avrupa çapında çok daha büyük başarılara imza atacağız\" şeklinde konuştu.

\"OKUL SPORLARINA GİREBİLMEK ADINA HER ŞEYİMİZLE HAZIRIZ\"

TÜYAP\'taki Spor ve Aktif Yaşam Fuarı\'nda federasyon olarak yer alan ve bu sporun genç kesime sempatisini kazandırmak için çaba sarf eden Türkiye Bilardo Federasyonu\'nun lik hedeflerinden biri de okul sporlarına dahil olabilmek. Bu konuda açıklamalarda bulunan Asbaşkan Aslan; \"Biz her şeyimizle hazırız. Okul sporlarını girebilmek için her hazırlığımız yapıldı. Daha alt yaşlara, alt yapıyı oluşturabilecek yaşlara inebilmemiz gerekiyor bunun da yolu okullardan geçiyor. Bütün gençlerimiz bir spor branşı yapmalı. Spor ile uğraşan bir genç hiçbir zaman kötü şeylerle uğraşmaz. Okul sporlara önemseme sebebimiz şu; bilardo kendi içinde fizik, kimya, geometri, psikoloji ve matematiği bir arada barındıran spor dalı. Kişisel gelişimimize son derece katkısı olan bir spor branşı. Hayatta nasıl ki 2-3 adım sonrasını planlamamız gerekiyorsa bilardoda da öyle. Planlamanızı yapmanız gerekiyor, bir stratejinizin olması gerekiyor biz bu alışkanlıkları ne kadar çok gençlere aşılarsak gerek kişisel gelişimlerinizde gerek spor yaşantılarında çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Bunun dışında yaklaşık 700 hakemimiz mevcut. Okul sporlarına girdiğimizde tam zamanlı olmasa bile yarı zamanlı olarak antrenör ihtiyacı doğması sebebi ile antrenörlerimize de bir istihdam olacağını düşünüyoruz. Yine aynı şekilde müsabakalar artacağı için daha geri planda kalmış hakem arkadaşlarımızı bu tür faaliyetlerde görevlendirerek hakemlerimizi sıcak tutmayı hedefliyoruz. Bir başka sebep ise bir sektör olacağını düşünüyoruz. Okul sporlarına girdiğimiz taktirde biz çok güzel bir organizasyon yapıp öğrencilerimizi oraya toplayacağız ama asıl oynanması gereken yerler spor salonları. Bugün dünyanın her yerinde otellerde ya da kongre merkezlerinde bilardo oynanmıyor bilardo spor salonlarında oynanıyor. Haliyle kendi çocuğunu orada görmek isteyen ailelerimiz bu işin esasında ne kadar faydalı bir spor olduğunu, kendi çocuğunu burada bir başına karar verip uygularken görmesi ailelerin de hoşuna gidiciğini düşünüyoruz. Ümit ediyorum ki büyüklerimiz bizi değerlendirirler ve bir an önce okul sporlarına girmiş oluruz\" dedi.

Yağmur Aslan fuarın getirdiği yorgunluğu ise Bonfilet Steak House\'da yemek ziyafeti ile bir nebze olsun unuttu. Ünlü mekanın aşçıları ve personeli ile hatıra fotoğrafı çektiren Aslan; \"Biz de sizin gibi mutfaktan geliyoruz ama bilardonun mutfağından\" diyerek lezzetli yemekler için kendilerine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yağmur Aslan\'ın açıklamaları

-Genel detaylar

(FOTOĞRAFLI)