Özel üniversiteler akademisyen kıyımında kamuya 'fark attı': En az 22 işten çıkarma, 1 zorla emeklilik!

Güneydoğu'da yaşanan sokağa çıkma yasakları ve çatışma ortamı neticesinde yaşanan hak ihlallerine ilişkin “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bildiriyi imzalayan ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "müsveddeler" sözleriyle eleştirdiği Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi'nden 38 kişinin görevine son verildi. 11 Ocak'tan bu yana kamu üniversitelerinde en az 10 işten çıkarma, 5 istifa, 464 soruşturma, 27 uzaklaştırma, 153 ceza soruşturması, 33 gözaltı vakası ve 2 tutuklama vakası yaşandı. Vakıf üniversitelerinde ise en az 22 işten çıkarma, 1 zorla emeklilik, 43 idari soruşturma gerçekleşti.

Bildiriye imza atan akademisyenlerin işine son veren üniversitelerden bazıları şöyle:

Özel üniversiteler

* Nişantaşı Üniversitesi, “Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisini imzalayan altı akademisyenin sözleşmelerini feshetti.

Altı akademisyenin isimleri şöyle:

Prof. Dr. Melih Kırlıdoğ (Yönetim, Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı) Prof. Dr. Selim Eyüpoğlu (Sinema Televizyon Bölümü), Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya (Sosyal Hizmetler Bölümü), Yrd. Doç. Dr. Çetin Gürer (Sosyoloji Bölümü), Yrd. Doç. Dr. Nil Mutluer(Sosyoloji Bölüm Başkanı ), Yrd. Doç. Dr. Dilşa Deniz (Sosyoloji Bölümü).

* İstanbul Aydın Üniversitesi, “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiriye imza atan Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğretim öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Battal Odabaşı’nın görevine son verdi.

* Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü’nde görevli Yrd. Doç. Dr. Meral Camcı'nın görevine son verdi.

* Doğuş Üniversitesi, “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisi imzacısı Yrd. Doç. Dr. Aslı Vatansever’in sözleşmesini feshetti.

* Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Almanca Öğretmenliği yapan Sonja Galler Yeşilmen’in sözleşmesi feshedildi.

* İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde faaaliyet gösteren Küresel Sorunlar Platformu’nda danışman olan akademisyen İdris Kardaş’ın görevine son verildi.

* İstanbul Arel Üniversitesi’nden dokuz akademisyen hakkında açılan soruşturma sürecinde üniversite ile ilişiği kesildi.

* İstanbul Ticaret Üniversitesi, Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Yenigün hakkında soruşturma açarak Yenigün’ü soruşturma süresince görevinden uzaklaştırdı.

* 29 Mayıs Üniversitesi imzacı iki öğretim üyesinin sözleşmelerini feshetti.

Kamu üniversiteleri

* Düzce Üniversitesi Rektörlüğü, Yrd. Doç. Dr. Latife Akyüz hakkında soruşturma başlatıldığını ve soruşturma süresince uzaklaştırma tedbiri uygulanacağını belirtti.

* Giresun Üniversitesi, Doç. Dr. Dilek Özhan Koçak hakkında soruşturma başlattı ve Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin 26. Maddesi uyarınca görevden uzaklaştırılma kararı aldı.

* Bartın Üniversitesi ise hakkında soruşturma açtığı Antropoloji Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hülya Doğan’ı bölüm başkanlığı görevinden aldı.

* Mersin Üniversitesi Rektörlüğü, araştırma görevlisi Esin Gülsen, İletişim Fakültesi’nde görevli uzman Deniz Altınay ve uzman Bermal Aydın’ın sözleşmelerini yenilemeyerek işlerine son verdi.

2 istifa çağrısı, 1 istifa

İki üniversitede yönetimden isimler imzacı akademisyenlerin istifasını istedi.

-Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğü “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiriye imza verdiği gerekçesiyle Prof. Dr. Bülent Tanju’nun istifasını istedi.

-Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali Çeliköz görevinden istifa etti.

4 akademisyen tutuklanmıştı

Nişantaşı Üniversitesi'nden kovulan Muzaffer Kaya, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Esra Mungan ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Kıvanç Ersoy tutuklanmıştı. 5. Sulh Ceza Hâkimi Cevdet Özcan, üç akademisyenin TCK'nın 7/2 maddesinde yer alan "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanmasına karar vermiş, akademisyenler daha sonra tahliye edilmişti