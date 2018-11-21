(ÖZEL) TUZLA'DA OTOMOBİL İÇİNDE CİNAYET

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,(DHA)

Tuzla\'da bir kişi özel bir hastanenin önünde araç içinde silahla vurularak öldürüldü. Saldırgan yaya olarak kaçarken olay yeri ekipleri ve savcının incelemesi devam ediyor.

Olay saat 06.45 sıralarında Yayla Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde bulunan özel bir hastanenin önünde meydana geldi. İddilara göre 34 DD 9865 plakalı park halindeki otomobilin şoför koltuğunda oturan bir kişi, yan koltukta oturan bir kişiyi silahla vurdu. Daha sonra şüpheli otomobilden çıktı ve olay yerinden koşarak kaçtı. Araçtan gelen silah seslerini duyan vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ön yolcu koltuğundaki Levent Kırcılar\'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek caddeyi trafiğe kapattı. Olay yeri ekipleri ve savcının incelemesi devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Aracın görüntüsü

-Araç içindeki cesedin görüntüsü

-Polis ekiperinden görüntü

-Caddenin trafiğe kapatılması

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Savcının incelemeleri

-Vatandaşlarla röp

-Genel ve detay görüntüler

