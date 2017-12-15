(özel) Türk sporunda kemer sıkma dönemi resmen başladı!

Ercan ATA/ANKARA, (DHA)- GENÇLİK ve Spor Bakanlığı tüm federasyonlara deklarasyon göndererek tasarruf tedbirlerine uyulmasını istedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spor Genel Müdürlüğü federasyonlara göndermiş olduğu yazıda, federasyonlarımızın uluslararası organizasyonlar kapsamındaki ulusal temsiline ilişkin seyahat uygulamalarının idari, mali ve teknik yönlerden incelemesi sonucu bütçe disiplininden uzaklaşarak tasarruf ilkesine aykırı yol açtığı görülmektedir denilerek, maliye bakanlığınca 2018 mali yılı bütçe planlama esasları doğrultusunda tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca tasarruf tedbirlerinin bağlı, ilgili, ilişkili birimleri de kapsayacak şekilde belirlenerek uygulamaya konulması istenilmiş denilerek, sporda yapılacak olan tasarruflar 9 madde ile şöyle özetlendi.

\'\'BU KURALLARA HASSASİYET GÖSTERİN\'\'

Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanı Ömer Kalkan\'ın birimi tarafından 89131152-105-01-E 450446 sayılı Milli Takımlar Spor Kafileleri Yurtdışı Seyahat Uygulaması Genelgesi olarak gönderilen yazıda, Spor Bakanlığının istemiş olduğu tasarruf tedbirleri şu şekilde belirlendi:

1. Bağımsız spor federasyonlarınca gerçekleştirilecek tüm faaliyetlerin minimum harcama ile düzenlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması

2. Faaliyetlerin sponsor kanalıyla yapılması konusunda azami çabanın gösterilmesi

3. Yurt dışı faaliyetlerinde ise: ilgisiz kişilerin milli takım spor kafilelerine dahil edilmemesi, idareci sayısının minimum seviyede tutulması, mecbur olmadıkça aynı statüdeki turnuvalarda uzak ülkeler yerine yakın ülkelerin tercih edilmesi ve yurt dışı kafileler ile ilgili idareci ve teknik ekip listesinin faaliyetin başlamasından en az bir ay önce spor faaliyetleri dairesi başkanlığına gönderilmesi

4. Spor federasyonları bünyesinde sözleşmeli büro personeli çalıştırılması hususunda ihtiyaç fazlası alıma gidilmemesi

5. Teknik eleman, sağlık personeli, yabancı antrenör istihdamının olduğu durumlarda ise federasyon menfaatleri gözetilerek TL olarak nominal değerler üzerinden sözleşme yapılmasına dikkat edilmesi

6. Spor federasyonlarınca bilimsel içerikli olmayan daha çok sosyal ve tanıtım amaçlı olarak yayımlanan süreli yayınların (dergi, bülten vb.) basımı ve alımına son verilmesi

7. Promosyon malzemesi dağıtımının tamamen kaldırılması

8. Federasyonlarımızın gelir arttırıcı (sponsorluk, reklam, isim hakkı, yayın vb.) tedbirler üzerinde çalışmaların yoğunlaştırılarak özel gelirlerin arttırılması

9. Görev süresini aşacak şekilde kesinlikle taahhütlerde bulunulmaması, konularında gerekli hassasiyetin gösterilmesi