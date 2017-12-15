T24 LogoT24 Logo
Spor

(özel) Türk sporunda kemer sıkma dönemi resmen başladı!

Ercan ATA/ANKARA, (DHA)- GENÇLİK ve Spor Bakanlığı tüm federasyonlara deklarasyon göndererek tasarruf tedbirlerine uyulmasını istedi

15 Aralık 2017 12:29

Ercan ATA/ANKARA, (DHA)- GENÇLİK ve Spor Bakanlığı tüm federasyonlara deklarasyon göndererek tasarruf tedbirlerine uyulmasını istedi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spor Genel Müdürlüğü federasyonlara göndermiş olduğu yazıda, federasyonlarımızın uluslararası organizasyonlar kapsamındaki ulusal temsiline ilişkin seyahat uygulamalarının idari, mali ve teknik yönlerden incelemesi sonucu bütçe disiplininden uzaklaşarak tasarruf ilkesine aykırı yol açtığı görülmektedir denilerek, maliye bakanlığınca 2018 mali yılı bütçe planlama esasları doğrultusunda tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca tasarruf tedbirlerinin bağlı, ilgili, ilişkili birimleri de kapsayacak şekilde belirlenerek uygulamaya konulması istenilmiş denilerek, sporda yapılacak olan tasarruflar 9 madde ile şöyle özetlendi.
\'\'BU KURALLARA HASSASİYET GÖSTERİN\'\'
Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanı Ömer Kalkan\'ın birimi tarafından 89131152-105-01-E 450446 sayılı Milli Takımlar Spor Kafileleri Yurtdışı Seyahat Uygulaması Genelgesi olarak gönderilen yazıda, Spor Bakanlığının istemiş olduğu tasarruf tedbirleri şu şekilde belirlendi:
1. Bağımsız spor federasyonlarınca gerçekleştirilecek tüm faaliyetlerin minimum harcama ile düzenlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması
2. Faaliyetlerin sponsor kanalıyla yapılması konusunda azami çabanın gösterilmesi
3. Yurt dışı faaliyetlerinde ise: ilgisiz kişilerin milli takım spor kafilelerine dahil edilmemesi, idareci sayısının minimum seviyede tutulması, mecbur olmadıkça aynı statüdeki turnuvalarda uzak ülkeler yerine yakın ülkelerin tercih edilmesi ve yurt dışı kafileler ile ilgili idareci ve teknik ekip listesinin faaliyetin başlamasından en az bir ay önce spor faaliyetleri dairesi başkanlığına gönderilmesi
4. Spor federasyonları bünyesinde sözleşmeli büro personeli çalıştırılması hususunda ihtiyaç fazlası alıma gidilmemesi
5. Teknik eleman, sağlık personeli, yabancı antrenör istihdamının olduğu durumlarda ise federasyon menfaatleri gözetilerek TL olarak nominal değerler üzerinden sözleşme yapılmasına dikkat edilmesi
6. Spor federasyonlarınca bilimsel içerikli olmayan daha çok sosyal ve tanıtım amaçlı olarak yayımlanan süreli yayınların (dergi, bülten vb.) basımı ve alımına son verilmesi
7. Promosyon malzemesi dağıtımının tamamen kaldırılması
8. Federasyonlarımızın gelir arttırıcı (sponsorluk, reklam, isim hakkı, yayın vb.) tedbirler üzerinde çalışmaların yoğunlaştırılarak özel gelirlerin arttırılması
9. Görev süresini aşacak şekilde kesinlikle taahhütlerde bulunulmaması, konularında gerekli hassasiyetin gösterilmesi

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ercan ATAANKARA DHA GENÇLİKSpor BakanlığıGençlikSpor Genel MüdürlüğüKURALLARA HASSASİYET GÖSTERİN Faaliyetleri Dairesi BaşkanıKalkanMilli Takımlar Spor Kafileleri Yurtdışı Seyahat Uygulaması GenelgesiSpor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24