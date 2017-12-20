(özel) Türk spor tarihinde bir ilk

Ercan ATA/ANKARA,(DHA) - ANKARA 22\'nci Asliye Hukuk Mahkemesi, Türkiye Triatlon Federasyonu\'nun taslak ana statünü iptal etti.

Türkiye Triatlon Federasyonu, 2012 yılında resmi gazetede yayınlanmayan taslak ana statü ile seçim yaptı. Ankara 22\'nci Asliye Hukuk Mahkemesi ise 26\'ncı celsede 2012/626 esas dosyasında kararını vererek taslak ana statünün iptaline karar verdi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (istinaf) kararı onarsa, Triatlon Federasyonu\'nda 2012 yılından bugüne yapılan tüm genel kurullar iptal olacak. O dönem başkan seçilen Hamdi Güneş ve 2016 yılında başkanlık koltuğuna oturan İsa Tamer Çelik\'in görevleri düşmüş olacak. Ayrıca yapılan tüm harcamalardan sorumlu olacaklar.

MAHKEME, FEDERASYONUN ANA STATÜSÜNÜ İPTAL ETTİ

Ankara 22\'nci Asliye Hukuk Mahkemesi, Türkiye Triatlon Federasyonu\'nun 05.11.2012 tarihinde yapılan olağan genel kurulunda alınan kararlar ile genel kurulun taslak ana statüsünün iptaline karar verdi.

Türkiye Triatlon Federasyonu\'nun 2012 yılında yapılan genel kurulunda Spor Genel Müdürlüğü (SGM) Hukuk Müşavirliği\'nin federasyonlara göndermiş olduğu taslak ana statü ile yapılan genel kurula açılan iptal davasının dün 26\'ncısı görüldü. Federasyonların ana statülerinin işlevsel hale gelebilmesi için resmi gazetede yayınlanması gerekiyor. Ancak 2012 yılında yapılan genel kurulda SGM Hukuk Müşavirliği\'nin hazırlamış olduğu taslak ana statü resmi gazetede yayınlanmadan genel kurul yapıldı. Resmi gazetede yayınlanan 2012 yılından önceki ana statülere göre yapılması gereken olağan genel kurulun yayınlanmayan taslak ana statü ile yapılması iptale neden oldu.

Ankara 22\'nci Asliye Hukuk Mahkemesi, genel kurulu taslak ana statüye göre yapılmadığı anlaşılan davalı federasyonun, 05.11.2012 tarihli genel kurulunun ve genel kurulda alınan kararların iptaline karar verdi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi\'nin (istinaf) verilen kararı onaması halinde genel kurul iptal olacak ve seçimlerin 60 gün içerisinde yenilenmesi gerekecek.

AV. OSMAN BULDAN: \'\'SGM HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KUSURLU HAREKET ETTİ\"

Av. Osman Buldan, taslak ana statüye göre genel kurulun yapılamayacağını, faal sporcu hakem ve antrenörün genel kurulda delege olamayacağını belirterek, bununla beraber yüzde on beş destek teklifinin de 3289 sayılı yasada ve federasyonun o zamanki yürürlükte olan ana statüsünde de bulunmadığını söyledi.

Müvekkilinin genel kurulda haksız ve suçsuz yere başkan adaylığının engellendiğini ifade eden Buldan, bu kararla bu durumun tescil edilmiş olduğunu belirterek, \"Taslak ana statülere göre, genel kurul yapılmasını isteyen Spor Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği de bu konuda kusurlu hareket etti. Ortaya çıkan taslak ana statü iptali sonrasında genel kurul iptal kararlarına sebebiyet verdi. Mali zarar bu bürokratlara rücu edilmesi gerekiyor\" diye konuştu.

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