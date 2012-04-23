T24 LogoT24 Logo
Gündem

Özel: Bilgileri savcılara veriyoruz ama kimse gizlilik kararına riayet etmiyor

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Uludere Soruşturmasıyla ilgili açıklamada bulundu

23 Nisan 2012 23:22

 

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, ''Uludere'de yaşanan olayla ilgili olarak hiçbir şeyi gizlemiyoruz, ama gizlilik kararına kimse riayet etmiyor'' dedi.
 
Özel, ''Uludere'de yaşanan olayla ilgili olarak hiçbir şeyi gizlemiyoruz, elimizdeki her şeyi savcılara veriyoruz. Özel soruşturmalarda gizlilik kararına kimse riayet etmiyor.'' dedi.
 
Özel, terörle mücadelede sadece profesyonel askerliğinin yeterli olmayacağını belirterek, ''Karma olması lazım, hem zorunlu askerlik hem profesyonel askerlik. Bunun bir de maliyeti var. Maliye Bakanı'na bir sorun bakalım'' diye konuştu.

ETİKETLER

nejdet özel

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken sarılan öğretmenlere ceza: "Uygunsuz görüntü"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24