Özel: Bilgileri savcılara veriyoruz ama kimse gizlilik kararına riayet etmiyor

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, ''Uludere'de yaşanan olayla ilgili olarak hiçbir şeyi gizlemiyoruz, ama gizlilik kararına kimse riayet etmiyor'' dedi.

Özel, ''Uludere'de yaşanan olayla ilgili olarak hiçbir şeyi gizlemiyoruz, elimizdeki her şeyi savcılara veriyoruz. Özel soruşturmalarda gizlilik kararına kimse riayet etmiyor.'' dedi.

Özel, terörle mücadelede sadece profesyonel askerliğinin yeterli olmayacağını belirterek, ''Karma olması lazım, hem zorunlu askerlik hem profesyonel askerlik. Bunun bir de maliyeti var. Maliye Bakanı'na bir sorun bakalım'' diye konuştu.