(ÖZEL) Trabzonspor Asbaşkanı Hacısalihoğlu: "Hedefimiz Trabzonspor'un zirvede olması"

\"Trabzonspor ilk 4 haftayı başarılı atlattı\"

\"Galatasaray maçı Trabzonspor\'un yeniden yükselişi için bir başlangıç\"

\"Ünal hocayı takdir ediyoruz\"

\"Hiç bir oyuncu vazgeçilmez değil\"

\"Abdülkadir ve Yusuf Trabzonspor\'un geleceği\"

\"Transferlerin sorumlusu başkan ve yönetimdir\"

\"Çok istediğimiz ama ekonomik sebeplerle alamadığımız oyuncular oldu\"

\"En iyi transferi değil, en uygun transferi yaptık\"

\"Kendi yıldızlarını yaratan bir Trabzonspor için gayret ediyoruz\"

\"Keşke daha önce önlem alınsaydı\"

\"Geliri ve kaynağı olmayan bir kulübün başarılı olması mümkün değil\"

\"Şenol hoca her zaman iyidir\"

\"EURO 2024 Adaylığı umarım olumlu sonuçlanır\"

İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN / TRABZON,(DHA) -

Hayrettin Hacısalihoğlu, \"Hedefimiz Trabzonspor\'un her dönem, her sezon hak ettiği gibi zirvede olması. Alt sıralarda bulunmaması\" dedi.

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, geçen transfer döneminden, Süper Lig\'in ilk 4 haftasına, Burak Yılmaz\'dan, bordo-mavili kulübün hedeflerine kadar birçok konuda Demirören Haber Ajansı\'na (DHA) açıklamada bulundu.

Spor Toto Süper Lig\'in geride kalan 4 haftasında Trabzonspor\'un performansını değerlendiren Hacısalihoğlu, \"Tabii bütün takımlar gibi Trabzonspor\'da son haftalarda, giden oyuncular, kadroya katılan oyuncular, katılamayıp son güne kadar kalan oyuncular, geçmiş sezondan sakat olan oyuncular nedeniyle belki ideal kadrosunu sahaya çıkarma şansı bulamamıştır ama bu dönemi Trabzonspor oldukça başarılı atlattı. Sezonun ilk maçında aldığı mağlubiyet üzerine düzelme, iyileşme yolunda önemli adımlar attı. Bunda da tabii teknik kadronun özellikle emeği ve gayreti vardır\" ifadelerini kullandı.

\"GALATASARAY MAÇI TRABZONSPOR\'UN YENİDEN YÜKSELİŞİ İÇİN BİR BAŞLANGIÇ\"

Galatasaray mücadelesinin kazanılmasıyla takımdaki özgüvenin arttığını belirten Hacısalihoğlu, \"Galatasaray maçı Trabzonspor için çok önemli tabii ki. Her ne kadar bir final maçı olmasa da, dünyanın sonu olmasa da, Galatasaray maçı Trabzonspor\'un yeniden yükselişi için bir başlangıç olacaktı, öyle de oldu. İlk dakikasından son dakikasına kadar tamamen Trabzonspor\'un kontrolünde, oyunu istediği gibi başlatan, hızlandıran, kontrolde tutan bir anlayıştı ve aşağı yukarı hiç taraftarın yüreğini ağzına getirmeyecek şekilde, tamamen kendi inisiyatifinde olan bir maç şeklinde cereyan etti. Bu tabii sevindirici ancak lig bir maçlık bir maraton değil. Uzun bir maraton. Bu maraton içinde böyle iyi oynayıp kazandığımız, bazen kötü oynayıp kazandığımız, bazen iyi oynayıp kaybettiğimiz maçlar da olacak. Önemli olan geneliyle Trabzonspor\'un umut vaat eden bir oyunla sahaya çıkması ve bunu sergilemesi\" şeklinde konuştu.

\"ÜNAL HOCAYI TAKDİR EDİYORUZ\"

Hacısalioğlu, Trabzonspor Teknik Direktörü Karaman için şunları söyledi: \"Ünal hocayı biz futbolculuğundan beri tanıyoruz, seviyoruz, takdir ediyoruz. Ünal hocanın zaten bu özelliği futbolculuğundan beri devam eden bir özellik. Daha sonraki dönemde sportif direktörlük yaptı. O zamanki dönemde de son derece uyumlu, oyuncuları motive eden, yönlendiren bir arkadaşımızdı. Bu özellikleri zaten iyiydi, şimdi teknik direktör olarak da burada bugün olan havanın oluşmasında da tabii ki en büyük pay onun.\"

\"HEDEFİMİZ TRABZONSPOR\'UN ZİRVEDE OLMASI\"

Hedeflerinin Trabzonspor\'u zirveye taşımak olduğunu dile getiren Hacısalihoğlu, \"Hedefimiz Trabzonspor\'un her dönem, her sezon hak ettiği gibi zirvede olması. Alt sıralarda bulunmaması. Ama Türkiye\'de çok doğru olmayan bir anlayış var. O da, bir takım 2 galibiyet aldığı zaman, büyük takımlardan birini yendiği zaman ya da ikisini, hemen şampiyonluğun en büyük adayı gibi gösteriliyor. Ancak şampiyonluk için sadece iyi bir takım yetmez. Seyircinin desteğini de alan bir takım gerekir. Ekonomik olarak kulübün düzlüğe çıkmış olması gerekir. Şehrin, camianın bütünleşmiş olması gerekir. Yani bunların hepsinin bir arada olması gerekiyor. Bir maç ile bu işler hallolmaz\" ifadelerini kullandı.

\"HİÇ BİR OYUNCU VAZGEÇİLMEZ DEĞİL\"

Hacısalihoğlu, transferin son gününde takımdan ayrılması gündeme gelen Burak Yılmaz için ise \"Endüstriyel futbola dönüştürüldükten sonra dünyadaki futbol, bu tip transfer hadiseleri sıklıkla yaşanıyor. Bütün kulüpler yaşıyor, sadece biz değil dünyada yaşanıyor. Artık hiçbir oyuncu vazgeçilmez konumda olmuyor. Kulübün ihtiyaçları, imkanları, ekonomisi ve kadro yapısına göre birçok oyuncu gidebiliyor, katılabiliyor. Bizde de o tarz bir gelişme yaşandı ama şu anda transfer olmadı. Gerek alacak kulübün bu konudaki niyetiyle, gerek gidecek oyuncunu niyetiyle, gerek gidecek oyuncunun niyetiyle ilgili. Tüm bunların çakışması gerekir. Bu anda bu şartlar oluşmadı. Şu an Burak Yılmaz, Trabzonspor kadrosundaki önemli bir oyuncu. Tabii ki burada çok büyük hizmetleri olmuş, çok önemli maçlara imzasını atmış bir kardeşimiz. Geçmişte de olmuştu, 2010\'da, 2011\'de oldu. Bundan sonra da varsa Trabzonspor sevgisiyle, profesyonel bir anlayışla bu birlikteliği yürüteceğine inanıyorum\" diye konuştu.

\"ABDÜLKADİR VE YUSUF TRABZONSPOR\'UN GELECEĞİ\"

Bordo-mavili takımın iki genç yıldızı Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür\'ün gelecekleri olduğunu belirten Hacısalihoğlu, \"Abdülkadir ve Yusuf, Trabzonspor\'un geleceği için iskelet kadroda olmazsa olmaz diye düşündüğümüz isimler. Hatta sayılarını arttırmamız lazım. En az 4-5 yapmamız lazım. Mikro milliyetçilik yapmadan ama Trabzonspor\'un altyapısından gelen oyuncuların sayısını da arttırarak bir kadro oluşturmamız lazım. Bunun birincisi, aidiyet duygusu açısından önemi var; ikincisi, ekonomik olarak Trabzonspor\'un şartları imkanları açısından. Bu nedenle Trabzonspor\'un altyapıya yönelmesi yalnızca bir misyonu ve hobisi değil. Aynı zamanda ekonomik olarak mecburiyeti de. Bizim bu tarzı geliştirerek yürütmemiz gerekiyor\" açıklamasını yaptı.

\"TRANSFERLERİN SORUMLUSU BAŞKAN VE YÖNETİMDİR\"

Transferlerde kulüp başkanı ve yönetim kurulunun birinci sorumlu olduğunu dile getiren Hacısalihoğlu, \"Trabzonspor ve bu tarz kulüpler, ideali, bu her zaman böyle yapılmalı ve yapılıyor demiyorum ama ideali her dönem için bir değil, birkaç alternatifli tespitleri, arayışları, görüşmeleri, imzaları olması gerekiyor. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz. Bu şartlarda bazen hiç düşünülmeyen bir mevkide sakatlık olur, oraya ihtiyaç olur. Bazen bir transfer teklifi olur eldeki oyunculardan birinin gitme ihtimali ortaya çıkar o nedenle oraya ihtiyaç olur. Bazen formsuzluk olur, bazen hakikaten görünen eksiklik olur. Bu nedenle her mevki için Trabzonspor\'un oyuncu arayışını, görüşünü, tespitini yapmış olması lazım bizde de öyle olacak. Bugün yapılan transferlerde teknik kadromuzun oyun anlayışı doğrultusunda verdiği bilgilere göre izleme komitesi oluşturulmuş, tespit edilmiş oyunculardı. Son kararı gayet tabii işin patronajı olduğu için yönetim ve başkan vermiştir. Çünkü her transferin, kulüpteki her faaliyetin sonuç olarak sorumlusu başkan ve yönetimdir. Burada da öyle olmuş ve bu transferler de bu plan ve doğrultuda gerçekleşmiştir\" dedi.

\"ÇOK İSTEDİĞİMİZ AMA EKONOMİK SEBEPLERLE ALAMADIĞIMIZ OYUNCULAR OLDU\"

Hacısalihoğlu, transfer döneminde çok istedikleri ama kadroya katamadıkları oyuncular olduğuna da vurgu yaparak, \"Çok oyuncuyla görüşülüyor ancak ekonomik şartlarda anlaşılamıyor. Onun istediği rakamlar bize çok geliyor, kulübün öyle bir imkanı olmuyor ya da verdiğimiz rakamlar oyuncu için cazip olmuyor, başka türlü bir planlaması oluyor. O yüzden bir mevki için yalnızca bir oyuncuya saplanıp kalmak doğru değil ve bu işi de bu şekilde neticelendiremezsiniz. Zaman zaman alınmasına karar verildiği halde sonrasında gelen bilgiler, yapılan istihbaratlar neticesinde de alınmaktan vazgeçilen oyuncular oluyor. Bu nedenle çok arzu ettiğimiz ama ekonomik sebeplerle alamadığımız oyuncular çok oldu\" diye konuştu.

\"EN İYİ TRANSFERİ DEĞİL, EN UYGUN TRANSFERİ YAPTIK\"

Ekonomik nedenler dolayısıyla önceliklerinin uygun transfer olduğunu söyleyen Hacısalihoğlu, \"Biz en iyi transferi yaptık demiyoruz. En uygun transferi yapmaya çalıştık diyoruz. Trabzonspor\'un bugün bulunan ekonomisine, gücüne, ihtiyacına, oyun anlayışına göre hocanın takdiriyle uygun oyuncuları almaya çalıştık. Tabii bu bizim çok beğendiğimiz, arzu ettiğimiz oyuncunun da hedefi ya da kariyer planlaması başka şekilde olabilir. O İspanya\'da bir takıma gitmek isteyebilir. Bizim istememiz yetmiyor\" dedi.

\"KENDİ YILDIZLARINI YARATAN BİR TRABZONSPOR İÇİN GAYRET EDİYORUZ\"

Alt yapıya dönük daha çok yerli futbolcunun takımda yer alması için çalışmalar yaptıklarına değinen Hacısalihoğlu, \"Bütün dünyada görülmüştür, futbolda artık herkes tarafından çok iyi biliniyor ki yalnızca yıldız oyunculardan kurulu bir takım başarılı olamıyor, şampiyon olamıyor bunun çok örnekleri var. Mesela Abramoviç, Chelsea\'yi aldığı zaman sordu; \'En iyi sağ bek kim, en iyi sol bek kim?\' onları aldı, dünya karması kurdu. O sene İngiltere\'de çok zorluklar yaşadı. Dünyada yine böyle çok iyi, kendine göre çok büyük transferler yapan birçok kulüp var. Bir tanesi mesela Real Madrid ama her sene şampiyon olamıyor. Türkiye\'de de var ama biz o şekilde değiliz. Trabzonspor\'un başarılı olduğu yıllarda da Trabzonspor\'un kendi yıldızlarını kendi çıkardığını, kendi kadrosundan bir ekip oluşturduğunu ve bununla başarıyı yakaladığını gördük. Bizde aynı şeyi yapmaya çalışıyoruz, hedefliyoruz. Tabii bu biraz şartlara, ekonomiye, rakiplerin konumuna bağlı. Birçok şey bunu belirliyor. Ama temel politika olarak kendi yıldızlarını kendisinin yarattığı bir Trabzonspor oluşması için gayret ediyoruz. Altyapı, altyapıya yapılacak transferler, eldeki kadroda yapılacak düzenlemelerin bu prensip içinde olması gerekiyor\" şeklinde konuştu.

\"KEŞKE DAHA ÖNCE ÖNLEM ALINSAYDI\"

Ekonomik olarak büyük sıkıntılarla uğraştıklarına vurgu yapan Hacısalihoğlu, \"Tabii bu daha önce düşünülen, düşünülmüş ve yapılmış bir uygulama. Ne için düşünüldüğü merak edilirse, ekonomik şartlar ve zorluklar belki buna mecbur ettiği için. Keşke bizden bir dönem, iki dönem önce de bunlar düşünülmüş olsaydı da ki bugün bu ekonomik tablo ortaya çıkmamış olsaydı. Bu, bu yönetimin bir meziyeti değil, mecburiyeti. Bundan öncekilerin de mecburiyetiydi ama maalesef uygulamadılar\" dedi.

\"GELİRİ VE KAYNAĞI OLMAYAN BİR KULÜBÜN BAŞARILI OLMASI MÜMKÜN DEĞİL\"

Ekonomik gücü yeterli olmayan ekiplerin başarılı olamayacağını dile getiren Hacısalihoğlu, \"Tabii Türkiye\'de oluşmuş bir durum var, 3 İstanbul takımı ve birkaç senedir 1 İstanbul takımı daha eklendi. 4 İstanbul takımı ve tartışmasız hangi şartlar ve dönemler olursa olsun bir de Trabzonspor bu şampiyonluk yarışının içinde olur. Bir bakarsanız ligdeki son yıllara, zirveyi bu takımlar oluşturuyor. Araya belki bazen 1 takım bazen 2 takım sıkışsa da, genel olarak böyle gidiyor. Değerlendirme, sıralama bu şekilde oluyor. Yine böyle olacaktır çünkü ekonomi olarak bu takımlar üstte. Türkiye futbolunda hep ekonomi diyorum ama başka şart yok. Geliri ve kaynağı olmayan bir kulübün başarılı olması mümkün değil. Oyuncuları elde tutması, oyuncuları mutlu etmesi, başarıyı yakalaması bir maçlık olsa bile, bir sezonluk bir dönemlik mümkün değil. Bu nedenle ekonomisi büyük ve düzgün olan kulüpler başarılı olacaklardır. Türkiye\'de UEFA kriterleri tam anlamıyla uygulanıyor dersek, yalan söylemiş oluruz ama mutlaka uygulanmalıdır dersek bir doğruyu ortaya koymuş oluruz. Taraftara karşı şeffaf olmak lazım, gerçekleri söylememiz lazım. Gerçekleri gizlememek lazım, bunu mutlaka oluşturmamız lazım. Her kulüp için böyle, Türk futbolu için de böyle. Türk futbolunun huzura kavuşması buna bağlı\" açıklamasını yaptı.

\"ŞENOL HOCA HER ZAMAN İYİDİR\"

Trabzonlu futbol adamı ve Trabzonspor\'un önemli isimlerinden Şenol Güneş için de Hacısalioğlu, \"Şenol hocayı çok severim. Hem arkadaş olarak, hem dost olarak hem de spor adamı olarak çok severim. Benim için Şenol hoca her zaman iyidir\" dedi.

\"EURO 2024 ADAYLIĞI UMARIM OLUMLU SONUÇLANIR\"

Hacısalihoğlu, Türkiye\'de düzenlenmesi için başvurulan ve 27 Eylül\'de açıklanacak EURO 2024 adaylığı için, \"Türkiye\'nin EURO 2024 adaylığı umarım olumlu sonuçlanır. Bu dönem Türkiye\'nin her zamankinden daha çok bu tarz sahipliklerine, Uluslararası organizasyonlarda boy göstermesine ihtiyaç var. Trabzon da bunlardan bir köşe başı olursa EURO 2024\'te, bundan da son derece mutlu oluruz. Çünkü Trabzonspor futbolda, Türkiye\'de bize göre en önemli 3 şehirden biridir. Biliyorsunuz, futbol Türkiye\'de başlatıldığı zaman Trabzon, İzmir, İstanbul şeklindeydi. Diğer tüm şehirlere buralardan yayıldı. Bu yüzden futbolda Türkiye\'nin beşiklerinden biri de Trabzon\'dur\" şeklinde konuştu.

