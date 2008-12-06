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Özel timciye 24 yıl hapis

TEM Otoyolu’nda 6 kişinin öldürülmesinden müebbet hapis cezası alan özel timci Cemil Andırmak, 'uyuşturucu ticareti yapmak’tan da 24 yıl ceza aldı

06 Aralık 2008 02:00

TEM Otoyolu’nda 11 yıl önce 6 kişinin öldürülmesi olayından müebbet hapis cezası alan, Mehmet Ağar’ın koruma polisi özel timci Cemil Andırmak, “uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan da 24 yıl hapse mahkûm edildi

TEM Otoyolundaki bir yolcu otobüsünde 11 yıl önce 6 kişinin öldürülmesi olayına ilişkin olarak müebbet hapse mahkûm olan eski polis memuru Cemil Andırmak’ın da aralarında bulunduğu 6 sanığa, ‘uyuşturucu ticareti yapmak’tan 24’er yıl hapis cezası verildi.
İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinde dün görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Cemil Andırmak, Selahattin Büyüköztekin ve Gafur Çalışkan ile sanık avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan 4 sanık ise duruşmaya gelmedi. Duruşmada son savunmasını yapan eski DP Genel Başkanı Mehmet Ağar’ın koruma polisi özel timci Andırmak, daha önce ‘adam öldürmek’ suçundan yargılandığını, işlemediği cinayetlerden sorumlu tutularak ceza aldığını öne sürdü.

‘Ülkeye hizmet ettim’
Andırmak, söz konusu davada yaptıkları savunmaların bu dava için de geçerli olduğunu ifade ederek, “Benim uyuşturucu olayıyla ilişkim yok. Ben bir polis olarak bu ülkeye büyük hizmetlerde bulundum” dedi. Diğer tutuklu sanıklar da suçlamaları reddetti.
Davayı karara bağlayan Mahkeme Heyeti, 51 kilo 651 gram eroini Türkiye’den Polonya’ya ihraç ettikleri gerekçesiyle yargılanan 7 sanıktan Cemil Andırmak, Gafur Çalışkan, Bahtiyar Yaman, Selahattin Büyüköztekin, Hasan Selçuk Saçakoğlu ve Selahattin Yavuz’u, ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan 24’er yıl hapis ve 6 bin 307’şer YTL para cezasına çarptırdı. Heyet ayrıca, yabancı uyruklu Redzep Osmanaowski’ye de aynı suçtan, çeşitli nedenlerle indirim uygulayarak, 12 yıl 6 ay hapis ve 3 bin 153 YTL adli para cezası verdi.





TEM’deki katliam
TEM Otoyolunda Ömer Balaban, oğlu Murat Balaban, Nedim Sevim, Bedri Kara, Halil Altınsoy ve Ayhan Fındık’ın öldürülmesi olayının failleri olan Cemil Andırmak, Gafur Çalışkan ve Selahattin Büyüköztekin müebbet hapse çarptırılmıştı. Cinayetlerin uyuşturucu hesaplaşmasından kaynaklandığı ortaya çıkmıştı.


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