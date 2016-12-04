Özel tim ve asayiş şube yanlışlıkla çatıştı; 5 polis öldü

Ukrayna'nın başkenti Kiev’de hırsızlık çetesine yönelik operasyona giden özel tim ile asayiş şubeden polisler arasında yanlışlıkla çatışma çıktı. Çatışmada 5 polis hayatını kaybetti.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı danışmanı ve milletvekili Anton Geraşenko’nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, polis başkent Kiev ve civarındaki bölgede hırsızlık yapan bir çeteyi çökertmek için plan hazırladı.



Çetenin, gece yarısı Kiev bölgesinde bulunan Knyajiçi köyünde bir evde hırsızlık yapacağı bilgisini alan polis, operasyon bölgesine özel tim sevk etti.



Operasyonun yapılacağı müstakil evin yan tarafında inşaat halindeki boş bir binaya şüphelileri takip etmek üzere iki sivil polis yerleştirildi.



Operasyon öncesi yan evin alarm sisteminin çalışması üzerine olay yerine gelen asayiş şubeden başka polisler ise inşaat halindeki binada bulunan iki polisi şüpheli zannederek gözaltına aldı.



Hırsızlık çetesine yönelik operasyon için haber bekleyen özel tim ekipleri ise operasyon yerine geldiğinde iki sivil polisin minibüse alındığını görünce, bunların çete mensuplarınca ele geçirildiğini sandı.



Bunun üzerine özel timle asayiş şubeden polisler arasında başlayan çatışmada biri özel timden beş polis hayatını kaybetti.



Hırsızlık şüphelisi üç kişi ise Kiev’e kaçarken yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.