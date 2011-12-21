Özel tim PKK sandığı iki köylüyü vurdu!

T24

Vali: Yanlışlıkla vurdular



Mardin'in Nusaybin İlçesine bağlı Heybeli köyü yakınlarında ihbar üzerine köy yakınında pusu kuran Jandarma Özel Harekat Timleri, arazide gezen iki kişiye PKK'lı olduğunu sanarak ateş açtı.İki köylüden Yusuf Akın yaşamını yitirirken, Mehmet Eren'in ise tedavisi sürüyor. Yörede su tesisatçılığı yaptıkları öğrenilen iki köylünün, ellerinde bulunan su borularını jandarma ekiplerinin silah sanarak ateş açtığı bildirildi. Mardin Valiliği olayla ilgili adli ve idari soruşturmanı sürdüğünü belirtti.Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Heybeli köyü yakınlarında 2 teröristin bulunduğu ihbarını alan Jandarma Özel Harekat Timleri, dün saat 19.00 sıralarında köy yakınında önlem aldı. Köy yakınındaki bir çok noktada pusu kuran jandarma birlikleri, saat 20.45'de köy yakınlarında gezen iki kişiyi görünce, PKK'lı sanarak ateş açtı. İki kişinin de vurulup yere düşmesinden sonra yapılan ilk kimlik tespitinde, ikisinin de terörist olmadığı ortaya çıktı.Olay yerine çağrılan ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesine kaldırılan iki köylüden başından vurularak ağır yaralanan 36 yaşındaki Yusuf Akın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 58 yaşındaki Mehmet eren ise tedavi altına alındı. Yörede su tesisatçılığı yaptıkları öğrenilen iki köylünün, Heybeli köyündeki bir evde su tesisat işini yaptıktan sonra köyden çıktıkları, ellerindeki büyük su borularını kalaşnikof veya uzun namlulu suikast silahı Kanas olduğunu sanarak Jandarma ekiplerinin ateş açmış olabilecekleri belirtildi.Mardin Valisi Turhan Ayvaz, yaptığı açıklamada iki köylünün jandarmalar tarafından yanlışlıkla vurulduğunu söyledi. Vali Ayvaz, "20 Aralık 2011 günü saat 19.00 sıralarında, Nusaybin İlçesi Heybeli köyü bölgesine iki teröristin geldiği duyumunun alınması üzerine icra edilen operasyonda aynı gün saat 20.45 sıralarında iki vatandaşın terörist sanılarak yanlışlıkla yaralandığı tespit edilmiştir. Yaralanan vatandaşların Ömerli ilçesine bağlı Gollü köyünden Yusuf Akın ile Nusaybin ilçesine bağlı Heybeli köyünden Mehmet Eren isimli vatandaşlar olduğu öğrenilmiştir. Yaralanan vatandaşlardan Yusuf Akın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmiştir. Olayla ilgili adli ve idari tahkikata başlanılmıştır" dedi.