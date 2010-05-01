Özel tim olay yerine ulaşmak için 35 km koştu

T24 -

Saldırının ayrıntıları da netleşiyor

Yoğun siste saldırdılar

Çatışma saatlerce sürdü

Özel birlikler operasyon yapıyor

Teröristlerin uzun namlulu silahlarla saldırdığı Sarıyayla Jandarma Karakolu'na sevk edilmek istenen askeri birlikler, havanın sisli olması nedeniyle helikopterlerle intikal edemeyince 35 kilometrelik yolu koşar adım yürümek durumunda kaldı.Yaklaşık 100 kişilik jandarma özel harekat ekibi, karakolun bulunduğu Sarıyayla köyüne, stabilize olan yola patlayıcı madde döşenmiş olma ihtimaline karşın Nazimiye ilçesinden olay yerine kadar yürüdü. Sağanak yağış altında 35 kilometre yolu yürüyerek Sarıyayla köyüne ulaşan özel harekat ekibinin, köydeki karakolun güvenliğini sağlayacağı ve olay yerinde arazi tarama faaliyeti yürüteceği öğrenildi.Terör örgütü PKK’nın Kandil Dağı’ndaki elebaşlarının verdiği eylem talimatı üzerine 50 kişilik terörist grubu dün gece Nazİmiye İlçesi’ne yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta ve Bingöl'ün Kiğı ve Yayladere ilçeleri sınırında bulunan Sarıyayla Köyü Jandarma Karakolu’na saldırdı. Saldırı öncesi Nazımiye’nin Kızılmescit Mevkii, Bizik Ormanları ve Kiğı’nın kırsal kesiminde gizlenen teröristlerden bir grup, gece havanın yoğun sisli ve yağışlı olmasını da fırsat bilerek yazın nüfusu fazla olan ancak kışın 7 - 8 hanenin oturduğu Sarıyayla Köyü'ne sızdı. Diğer teröristler de Sarıyayla Köyü’nün 1300 rakımlı tepesi eteğinde çıplak alana kurulu karakola hakim tepelere ağır makinalı tüfekleri ve roketatarı yerleştirdi.Teröristler yoğun sis ve yağmurlu havada, saat 22.45'te saldırıya geçti. Hakim tepelerden önce Bixi ve ağır makinalı tüfeklerle, karakolun güvenliğini sağlayan mevzileri hedef alan teröristler, ardından karakola roketatarlarla saldırdı.PKK'lı teröristlerin saldırısına, 40 askerin görev yaptığı karakoldan anında karşılık verildi. Karakol Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Özüberk ile yardımcıları kurşunlar arasında karakol binasından çıkarak teröristlerin sızmaya çalıştığı mevzide çatışan askerlerinin yanına koştu. Askerleriyle omuz omuza çatışmaya katılan Astsubay Özüberk, köy içine önceden sızan ve oradan mevzilere ateş yağdıran teröristlere karşılık verilirken köylülerin zarar görmemesi için özen gösterilmesini de istedi.Karakola hakim tepelerden ateş yağdıran teröristlerin yanı sıra köy içine sızan teröristler de mevzilerin yakınına kadar gelip askerlerin üzerine el bombaları attı. Ancak kahraman komutan Astsubay Kıdemli Başçavuş Özüberk ve silah arkadaşları şehit olma pahasına teröristlerin mevzileri ele geçirmesine fırsat vermedi.Sarıyayla Jandarma Karakolu'na saldıran teröristlerle askerler arasındaki çatışma saatlerce sürdü.Çatışmada Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Başçavuş 40 yaşındaki Hasan Özüberk, Jandarma Uzman Çavuş 28 yaşındaki Kemal Koçyiğit, Jandarma Er 21 yaşındaki Adem Şimşek, Jandarma Er 21 yaşındaki Ahmet Eyce şehit düştü. Karakol Komutan Yardımcısı Astsubay ile 1 uzman çavuş ve 5 er de yaralandı.Çatışmanın sürdüğü sırada yoğun sis ve yağış nedeniyle Kobra tipi helikopterler bölgeye gidip müdahalede bulunamadı. Gece yarısı Nazımiye’den bölgeye yola mayınlı tuzak kurulma ihtimaline karşı frekans karıştırıcı Jammer’li araçlar eşliğinde zırhlı araçlar ve askerler sevk edildi. Saldırıyı gerçekleştiren teröristler, gece karanlığı, yağış ve yoğun sisten faydalanarak ormanlık alanlara kaçıp izlerini kaybettirmeye çalıştı. Çatışma bölgesinde 1 kadın töreristin cesedi bulunurken, askeri yetkililer çatışmada ölen terörist sayısının daha fazla olduğunu ve kesin sayısının alan taramasından sonra belli olacağını kaydetti.Saldırıda yaralanan 7 asker bölgeye giden ambulans ve karakola ait araçlarla Tunceli’ye getirilerek tedavi altına alındı. Durumlar ağır olan 4 asker helikopterle Elazığ Askeri Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.Bölgede sevk edilen takviye birliklerle kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı operasyon başlatıldı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte bölgeye ulaştırılan özel eğitimli ve tamamı rütbelilerden oluşturulan birlikler teröristlerin peşine düştü. Kışın yağan karın henüz tamamen erimediği ormanlık bölgede operasyonlar, yoğun sis nedeniyle helikopterler uzun süre kalkamadı. Saat 14.30'dan itibaren havanın açmasıyla birlikte Kobra helikopterler karadan yürütülen operasyona hava desteği sağlamaya başladı.