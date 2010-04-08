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Dünya

Özel temsilci Bakü yolunda

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın "özel temsilcisi" sıfatıyla Erivan’a yaptığı ziyaretin a

08 Nisan 2010 03:00

T24- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın "özel temsilcisi" sıfatıyla Erivan’a yaptığı ziyaretin ardından yarın Bakü’ye de gidecek olan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu'nun, Bakü’ye Erdoğan’ın özel bir mektubu ve mesajını ileteceğini açıkladı.


Davutoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Dimitris Drutsas ile düzenlediği ortak basın toplantısında bir soru üzerine Feridun Sinirlioğlu’nun Erivan ziyaretini de değerlendirdi.


Ekim ayında Ermenistan ile protokollerin imzalanırken, Türkiye’nin Ermenistan ile ilişkileri normalleştirme ve iki milletin karşılıklı olarak "adil hafızın oluşmasını sağlama" vizyonu olduğunu belirterek, "Bu vizyonumuz hiçbir zaman değişmedi ve bu çerçeve elbette ki her iki taraf zorluklarla karşılaştık ama bu zorlukları aşmayı birlikte bilmemiz ve düşünmemiz lazım" dedi.


-"SİNİRLİOĞLU, TÜRKİYE’NİN DÜŞÜNCELERİNİ AKTARDI"-

Feridun Sinirlioğlu’nun Erivan ziyaretinin, kendisinin Kiev’de Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan ile yaptığı görüşmede ilke olarak kararlaştırıldığını anlatan Davutoğlu, Sinirlioğlu’nun Washington zirvesi öncesi Erivan’da Türkiye’nin düşüncelerini aktardığını belirterek, "çok olumlu ve yapıcı bir görüşme gerçekleşti" dedi. Davutoğlu, şöyle devam etti:


"Yarın da Sayın Müsteşarımız yine Başbakanımızın özel bir mektubu ve mesajı ile Bakü’ye gidecekler. Önümüzdeki haftalarda biz bu süreci kendi doğası içinde ve doğru bir istikameti sürdürecek. Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşmeyi gerçekleştireceğini umuyoruz."


Davutoğlu, "Barış vizyonu içinde biz bu vizyonla protokollerin ruhu ve lafzına uygun bir şekilde Ermenistan ile ilişkilerimizin normalleşeceğine inanıyoruz" sözlerine ekledi.

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