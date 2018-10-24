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(ÖZEL) TEM'DE 3 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

  Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN- Ramazan EĞRİ-Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANBUL-DHA Ümraniye TEM Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi

24 Ekim 2018 18:38

 

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN- Ramazan EĞRİ-Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANBUL-DHA
Ümraniye TEM Otoyolu\'nda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Kaza, saat 14.30 sıralarında TEM Otoyolu Ümraniye mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla  hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Görüntü dökümü:
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-Kazaya karışan araçların görüntüsü
-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü
-Kazaya karışan araçların kaldırılması
-Yaşanan trafik yoğunluğu
-Genel ve detay görüntüler
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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