T24 LogoT24 Logo
Dünya

ÖZEL TELEVİZYON KANALINA POLİS KUŞATMASI ÜSKÜP (A.A.)

26 Kasım 2010 10:39

-ÖZEL TELEVİZYON KANALINA POLİS KUŞATMASI  ÜSKÜP (A.A.) - 26.11.2010 - Makedonya'daki özel televizyonlardan A-1 kanalının binasındaki polis kuşatması sürerken, muhalefet partileri yanlıları A-1 kanalına destek vermek için bina önünde toplanarak, iktidar karşıtı sloganlar atmaya başladı. Muhalefet partileri temsilcilerinin konuşmalarında, Başbakan Nikola Gruevski eleitirilerek. hükümetin istifa talebi dile getirildi. Hükümete yakın Sitel TV kanalında ise bu gelişmeler, ''muhalefet partileri bir araya gelerek, hükümete yönelik sokak darbesi teşebüsünde bulundu'' şeklinde değerlendirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24