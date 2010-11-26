-ÖZEL TELEVİZYON KANALINA POLİS KUŞATMASI ÜSKÜP (A.A.) - 26.11.2010 - Makedonya'daki özel televizyonlardan A-1 kanalının binasındaki polis kuşatması sürerken, muhalefet partileri yanlıları A-1 kanalına destek vermek için bina önünde toplanarak, iktidar karşıtı sloganlar atmaya başladı. Muhalefet partileri temsilcilerinin konuşmalarında, Başbakan Nikola Gruevski eleitirilerek. hükümetin istifa talebi dile getirildi. Hükümete yakın Sitel TV kanalında ise bu gelişmeler, ''muhalefet partileri bir araya gelerek, hükümete yönelik sokak darbesi teşebüsünde bulundu'' şeklinde değerlendirildi.