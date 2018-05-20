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(ÖZEL)- TAKSİM'DE KÖPEĞİNE SARILARAK UYUYAN ÇOCUK YÜREK SIZLATTI

  Haber - Kamera: Hakan KAYA - Hasan YILDIRIM / İstanbul, DHA Taksim'de bir çocuk köpeğine sarılarak uyudu,  yoldan geçenler de o anları cep telefonuyla görüntüledi

20 Mayıs 2018 13:38

 

Haber - Kamera: Hakan KAYA - Hasan YILDIRIM / İstanbul, DHA
Taksim\'de bir çocuk köpeğine sarılarak uyudu,  yoldan geçenler de o anları cep telefonuyla görüntüledi. 
Taksim\'de yıkımı süren Atatürk Kültürü Merkezi (AKM) önündeki kaldırımda sabah saatlerinde köpeğine sarılarak uyuyan bir çocuğun görüntüsü yürekleri sızlattı. Çevredeki bazı vatandaşlar köpeğine sarılarak uyuyan çocuğu şaşkın bakışlarla izledi,  bazıları ise cep telefonlarıyla o anları kaydetti. 

Görüntü Dökümü:
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-Yerde köpeğine sarılarak uyuyan çocuk
-Çevredekilerin şaşkın bakışları
-Bazı vatandaşların cep telefonuyla o anları kaydetmesi
-Genel ve detaylar

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