(ÖZEL) TAKSİ SÜRÜCÜSÜNDEN TURİSTE DARP İDDİASI

Haber-Kamera: Ersan SAN /İSTANBUL (DHA)

Fatih\'te taksi sürücüsünün ücret konusunda tartışma yaşadığı Iraklı Mohammed Dawood\'u darp ettiği öne sürüldü.

Olay, Fatih Vatan Caddesi Aksaray mevkiinde yaşandı. Kanser tedavisi için bir süredir İstanbul\'da bulunan Iraklı Mohammed Dawood (60) ile dün akşam saatlerinde Çapa Tıp Fakültesi\'nden Aksaray\'a gitmek için bindiği taksinin sürücüsü arasında taksimetre ücreti konusunda tartışma çıktı.

İddiaya göre taksi sürücüsü, Aksaray\'da inmek isteyen Mohammed Dawood\'dan 28 TL ücret talep etti. Aynı mesafeyi günde iki kere farklı taksiler gidip gelen ve 10-15 TL arasında ücret ödediği söyleyen Dawood itirazda bulundu. Sürücü ile müşterisi arasında başlayan tartışma büyüdü ve iddiaya göre taksi sürücüsü 60 yaşındaki müşterisini darp etti. Taksi sürücüsü, ücret farkını çevredekilerin ödemesi üzerine aracına binerek olay yerinden ayrıldı.



TAKSİ ÜCRETİNDEKİ FARKI ÇEVREDEKİLER ÖDEDİ

Taksici ile müşteri arasındaki olayın devamı görüntülere de yansıdı. Kaydedilen görüntülerde, Irak uyruklu Dawood\'un yol kenarında yerde oturduğu görülüyor. Taksi sürücüsü müşterinin parayı ödemediğini iddia ederken, Iraklı yaşlı adamın söylediklerini tercüme eden bir turist ise, taksicinin yaşlı adamı darp ettiğini ifade etti. O sırada yakın bir noktada görevde bulunan bir trafik polisi ise yaşanan olaya müdahalede bulundu. Taksi sürücüsü aracına binerek olay yerinden uzaklaşıyor.

Görüntü dökümü:

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- Taksi sürücüsü ile müşteri arasındaki tartışma anları

- Çevredeki başka bir turistin yaşlı adamın söylediklerini tercüme etmesi

