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(ÖZEL) SULTANGAZİ'DEKİ HIRSIZLIK ANI KAMERADA...

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL  DHA Sultangazi'de dün gece yüzleri maskeli 5 kişi, önce bir markete daha sonra da bir kasap dükkanına girerek soygun yaptı

17 Kasım 2017 03:41

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL  DHA
Sultangazi\'de dün gece yüzleri maskeli 5 kişi, önce bir markete daha sonra da bir kasap dükkanına girerek soygun yaptı. Marketten hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. 

Görüntülerde Sultangazi 50. Yıl Mahallesi F Caddesi üzerinde bulunan bir markete gelen yüzleri maskeli 5 kişi, marketi soymak için kepenkleri kesiyor. Yüzleri maskeli elinde silahlı bir kişi  sürekli etrafı kontrol ediyor. Hırsızlardan biri iş yerinin duvarında asılı olan ve alan alarm kutusunu yerinden koparıp yere atarak parçalıyor. 

MARKETTE YAŞANAN HIRSIZLIK 6 DAKİKA SÜRDÜ
Kepenkleri kesmeyi başaran hırsızlar marketin içine girerek sigara raflarına yöneliyor. Hırsızlar beraberinde getirdikleri boş koliye raflarda bulunan sigaraları doldurmaya başlıyor. Bu sırada hırsızlardan biri kasada bulunan paraları alırken, bir diğeri de güvenlik kameraların bağlı olduğu bilgisayar kasası ile televizyonu bulunduğu yerden sökerek yere atıyor. Hırsızlar marketten aldıklarını geldikleri araca yükleyerek hızla uzaklaşıyorlar. Markette yaşanan hırsızlık yaklaşık 6 dakika sürüyor. 
Her iki soygun ile ilgili soruşturma sürüyor.


GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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(MARKETE AİT GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ)
- Hırsızların markete araç ile gelmesi
- Kepenkleri kesilerek içeri girmeleri
- Hırsızlaran birinin alarm kutusunu yere atıp parçalaması
- Raflardaki sigaraları toplamaları
- Maketten çaldıklarını araca taşıyıp gitmeleri

(DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER)
- Olayın meydana geldiği her iki iş yerinden görüntü
- İş yeri sahipleri ile röp.
- Şüphelilerin aracı ve bagajdaki çelik kasa
- Polis ekiplerinin olay yeri çalışması
- Polisin çevrede arama yapmsı
- Genel ve detaylar

16.11.2017 - 07.56 Haber Kodu : 171116011

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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