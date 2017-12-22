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(ÖZEL) SULTANBEYLİ'DE ORMANLIK ALANINDA ERKEK CESEDİ BULUNDU

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Sultanbeyli'de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

22 Aralık 2017 07:01

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA
Sultanbeyli\'de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu. Dere yatağında bulunan ceset bulunduğu yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılabildi. 

Olay, Mecidiye Mahallesi, Ağrı Caddesi\'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ormanlık alanda kaybettiği cep telefonunu arayan bir kişi dere yatağında hareketsiz vaziyette yatan bir kişiyi gördü. Olayı haber vermesi üzerine jandarma, sağlık ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede yerde yatan kişinin ölü olduğu belirlendi. Bir erkeğe ait olduğu anlaşılan ceset itfaiye ekipleri tarafından dere yatağından çıkarıldı. 
 
CESEDİN ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI
Sağlık ekipleri 30-35 yaşlarındaki erkeğe ait ceset üzerinde yapılan ilk incelemede darp, kesici ve delici alet yarasına rastlamadı. Cesedin üzerinden kimlik de çıkmadığı öğrenilirken Savcı ve İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri ormanlık alanda ve çevrede delil araştırması yaptı. Cesedin yannıda yiyecek malzemeler ve bir kaç parça eşya bulunduğu öğrenildi. Yaklaşık iki saat süren incelemenin ardından ceset ambulansa konularak Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.
 
Görüntü Dökümü
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-Cesetten görüntü
-Jandarma ekipleri
-Olay yeri inceleme
-Dere yatağından detaylar
-Çevrede araştırma yapan olay yeri inceleme ekipleri
-Ambulansın gelişi ve gidişi
-Cesedin ambulansa konulması
-Ormanlık alandan detaylar
-Cesedin yanında bulunan eşyalar 
-Genel ve Detaylar
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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