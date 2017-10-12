 (ÖZEL)- SERVİS MİDİBÜSÜ METROBÜS YOLUNA GİRDİ : 3 YARALI

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ - İhsan DÖRTKARDEŞ - İSTANBUL DHA

D-100 Karayolu Küçükçekmece mevkiinde servis midibüsü metrobüs yoluna girdi. İşçi servisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle metrobüs seferleri aksadı.

Kaza saat 06.45 sıralarında meydana geldi. D-100 Karayolu Edirne istikametinde seyreden servis midibüsü henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün hakimiyetinden çıkarak metrobüs yoluna girdi. İşçi servisi daha sonra Küçükçekmece metrobüs durağına çarptı.

Kazanın ardından olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada servis midibüsündeki 3 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından metrobüs seferleri de bir süre yapılamadı. Ardından ise seferler tek yönden kademeli olarak yapılmaya başladı. D-100 Karayolunda da trafik oluştu. Bu arada Küçükçekmece Metrobüs durağı da devre dışı kalınca İETT\'den boş otobüsler gönderilerek burada bekleyenler metro istasyonunun bulunduğu Yenibosna\'ya kadar taşındı.

Metrobüs yolundaki midibüs yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışmaların ardından kaldırıldı. Aracın kaldırılmasının ardından seferler normale döndü. Küçükçekmece Metrobüs durağı ise kapatıldı. Araçlar bu durağı pas geçerek ilerliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Yerdeki yaralı

-Ambulansa bindirilmesi

-Başka bir yaralının götürülmesi

-İtfaiye,sağlık ve polis ekipleri

-Midibüsün görüntüsü

-Metrobüs durağı

-Metrobüslerden görüntü

-Durağın kapatılması

-Durak girişinde bekleyenler

-Aracın kaldırma çalışmaları

-Trafikten görüntü

-Aracın götürülmesi

-Seferlerin normale dönmesi

-Detaylar

