(ÖZEL) SEPETLİ MOTOSİKLETLE TEM'DE TEHLİKELİ YOLCULUK





Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHA

Hem kendi hayatlarını hem de başkalarının hayatını tehlikeye atan bu motosikletin yolcuları TEM Otoyolu Samandıra Mevkii\'nde kameralara takıldı. Hiçbir aydınlatma bulunmayan motosiklette ikisi çocuk 4 kişi var. Bir kadının kullandığı motosikletin arkasında bir erkek oturuyor. Biri kız, diğeri erkek iki çocuk ise motosikletin sepetinde yolculuk yaptı. Saat 03:30 sıralarında kameralara takılan motosiklet Samandıra kavşağına girerek gözlerden kayboldu.



Görüntü Dökümü:

-------------

-TEM Otoyolunda ilerleyen motor

-Hiç bir aydınlatması olmayan motordan görüntüler

-Motosikletin yan yola girmesi

-Genel ve detay görüntüler

