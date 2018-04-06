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(ÖZEL) SEPETLİ MOTOSİKLETLE TEM'DE TEHLİKELİ YOLCULUK

  Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHA Hem kendi hayatlarını hem de başkalarının hayatını tehlikeye atan bu motosikletin yolcuları TEM Otoyolu Samandıra Mevkii'nde kameralara takıldı

06 Nisan 2018 14:52


 
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHA
Hem kendi hayatlarını hem de başkalarının hayatını tehlikeye atan bu motosikletin yolcuları TEM Otoyolu Samandıra Mevkii\'nde kameralara takıldı. Hiçbir aydınlatma bulunmayan motosiklette ikisi çocuk 4 kişi var. Bir kadının kullandığı motosikletin arkasında bir erkek oturuyor. Biri kız, diğeri erkek iki çocuk ise motosikletin sepetinde yolculuk yaptı. Saat 03:30 sıralarında kameralara takılan motosiklet Samandıra kavşağına girerek gözlerden kayboldu. 
 
Görüntü Dökümü:
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-TEM Otoyolunda ilerleyen motor
-Hiç bir aydınlatması olmayan motordan görüntüler
-Motosikletin yan yola girmesi
-Genel ve detay görüntüler
 

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