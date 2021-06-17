Özel sektörün yurtdışı borcu 2.2 milyar dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu nisan sonunda 2020 yıl sonuna göre 2,2 milyar dolar azalarak 171,5 milyar dolar oldu.

Nisan sonu itibarıyla özel sektörün uzun vadeli yurtdışı kredi borcu 161,9 milyar dolar, kısa vadeli yurtdışı kredi borcu ise 9,6 milyar dolar olarak kaydedildi.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcunda 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplamı nisan itibarıyla 42,8 milyar dolar tutarında gerçekleşti.

Borçlara ilişkin döviz kompozisyonuna bakıldığında, 161,9 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 62,5'inin ABD doları, yüzde 33,5’inin Euro, yüzde 2,2’sinin Türk lirası oluşturdu.

Yüzde 1,8’ini ise diğer döviz cinsleri oluşturdu.

9,6 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 37,6’sının ABD doları, yüzde 37,4’ünün Euro, yüzde 21,6’sının Türk lirası oluştururken, yüzde 3,4’ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.