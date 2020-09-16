Özel sektörün yurt dışı kredi borçları uzun dönemde azaldı; bankaların kısa vadeli borçları arttı

Merkez Bankası verilerine göre, 2020 Temmuz ayı sonunda özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borçlarında bir yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemeleri toplam 41.9 milyar dolar olarak belirlendi.

Merkez Bankası’nın açıkladığı rakamlara göre, özel sektörün uzun vadeli yurtdışı kredi borcu 2020 Temmuz sonunda 162.2 milyar dolar oldu.

Özel sektörün uzun vadeli yurtdışı kredi borcu 2019 sonuna göre ise 16.8 milyar dolar azaldı. Finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 9.3 milyar dolar azalırken, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, kalan vadeye göre incelendiğinde 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemeleri toplam 41.9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bankaların kısa vadeli borçlanmaları arttı

Kısa vadeli kredi borçlanmalarında bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 2019 yıl sonuna göre 589 milyon dolar artışla 6,2 milyar dolara çıktı.

Şirketlerin kredi biçimindeki borçlanmaları ise 370 milyon dolar azalarak 1,2 milyar dolar oldu.

Uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, temmuz sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 14,8 milyar dolar azalarak 110,7 milyar dolar oldu.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borç bir önceki yıl sonuna göre 206 milyon dolar azalarak 8,3 milyar dolar oldu.