-Özel sektörün kredi borcu 124,7 milyar dolar ANKARA (A.A) - 17.08.2011 - Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, haziran ayı sonu itibarıyla 124 milyar 678 milyon dolar oldu. Merkez Bankasının ''Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu'' istatistiklerine göre, uzun vadeli borcun 39,7 milyar doları finansal kuruluşların, 84,9 milyar doları da finansal olmayan kuruluşların borçlarından oluştu. Bu borcun, 10,6 milyar doları hükümet kuruluşları, Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası gibi resmi kuruluşlardan sağlandı. 3,5 milyar doları tahvil alacaklılarından, geri kalan 110,6 milyar doları da özel alacaklılardan oluştu. Özel alacaklıların dağılımına bakıldığında özel sektör, yabancı ticari bankalardan 67,2 milyar dolar, yerleşik bankaların yurt dışı şube ve iştiraklerinden 26,6 milyar dolar, bankacılık dışı finansal kuruluşlardan 5,6 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşlardan da 11,2 milyar dolar uzun vadeli kredi temin etti. Özel sektörün yaklaşık 124,7 milyar dolarlık uzun vadeli kredi borcunun 32,8 milyar dolarlık kısmı 1 yıl içinde ödenecek. Özel sektörün ayrıca yurtdışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu, haziran ayı sonu itibarıyla 27 milyar 177 milyon doları buldu. Bu borcun, 25 milyar 36 milyon doları bankalara ait.