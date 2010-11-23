-ÖZEL SEKTÖRÜN KREDİ BORCU 119,4 MİLYAR DOLAR ANKARA (A.A) - 23.11.2010 - Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, bu yılın Eylül sonu itibarıyla yüzde 1,2 artarak, 119,4 milyar dolar oldu. Ağustos sonu itibarıyla özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 117,9 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Merkez Bankasının ''Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu'' istatistiklerine göre, bankalar hariç özel sektörün yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borçları ise Eylül sonunda yüzde 3,6 gerileyerek 1,8 milyar dolar oldu. Ağustos sonunda kısa vadeli kredi borçları 1,9 milyar dolar olmuştu. Bankalar hariç özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunun bir yıla kadar olan vade dağılımına bakıldığında ise ağustos sonunda 1,7 milyar dolar olan uzun vadeli kredi borcu, Eylül sonu itibarıyla 1,8 milyar dolara ulaştı. Ağustos sonunda 60,6 milyon dolar olan kısa vadeli borç ise Eylül sonu itibarıyla 71 milyon dolar olarak gerçekleşti.