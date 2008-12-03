Özel sektörün kısa vadeli yurtdışı borcu 37 milyar dolar

Türkiye'de, Eylül sonu itibarıyla, bankalar hariç özel sektörün yurt dışından sağladığı 1 yıl veya daha kısa vadeli kredi borcu toplam 37 milyar 112 milyon dolar oldu.



Merkez Bankası'nın verilerine göre:



- Bankalar hariç özel sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli 1 yıla kadar toplam kredi borcu 35 milyar 37 milyon dolar, ticari krediler hariç kısa vadeli borcu 2 milyar 75 milyon dolar olarak belirlendi.



- Uzun vadeli 1 yıla kadar toplam 35 milyar 37 milyon dolar olan özel sektörün borcunun 7 milyar 452 milyon doları bankacılık dışı finansal kuruluşların, 27 milyar 585 milyon doları da finansal olmayan kuruluşların borcundan oluştu.



- Ticari krediler hariç, kısa vadeli 2 milyar 75 milyon dolar olan toplam borcun 512 milyon doları bankacılık dışı finansal kuruluşların, 1 milyar 563 milyon doları da finansal olmayan kuruluşları içerdi.



- Bankacılık dışı finansal kuruluşların 512 milyon dolar borcunun tamamı kredi cinsinden, finansal olmayanların 563 milyon doları kredi, 1 milyar doları da yabancı sermaye sayılan kredilerden oluştu.



- 2 milyar 75 milyon dolar olan kısa vadeli borcun alacaklıya göre dağılımına bakıldığında 1 milyar 227 milyon doları yabancı ticari bankalara, 606 milyon doları yerleşik bankaların yurt dışı şube ve iştiraklerine, 3 milyon doları bankacılık dışı finansal kuruluşlara, 239 milyon doları da finansal olmayanları içerdi. Özel bankaların yurt dışından sağladığı kısa vadeli borç ise 8 milyar 489 milyon dolar olarak belirlendi.



- Özel sektörün 2 milyar 75 milyon dolar olan kredi borcunun 909 milyonu dolar, 231 milyonu Euro, 1 milyonu sterlin, 66 milyonu yen cinsinden olurken diğer para birimlerinden olan borcu 825 milyon dolar oldu.



- Söz konusu kısa vadeli borcun ülkelere göre dağılımına bakıldığında, Hollanda yüzde 25,5'lik pay ile ilk sırada yer alırken bu ülkeyi yüzde 20,8 ile Almanya, yüzde 14 ile İngiltere, yüzde 13,9 ile İsviçre, yüzde 11,7 ile KKTC, yüzde 6 ile Malta, yüzde 3,2 ile Bahreyn, yüzde 1,7 ile Fransa,yüzde 1,5 ile İtalya ve yüzde 1,6 ile diğer ülkeler izledi.



Özel sektörün uzun vadeli borcu yaklaşık 145 milyar dolar



- Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu Eylül sonu itibarıyla 144 milyar 792 milyon dolar olarak belirlendi.



- Söz konusu tutarın 46 milyar 144 milyon doları finansal, 98 milyar 648 milyon doları da finansal olmayanları kapsadı.



- 46 milyar dolar olan uzun vadeli finansal borcun 33 milyar 613 milyon doları banka ve kredilerden olurken, 12 milyar 531 milyon doları bankacılık dışı finansal kuruluşlardan oluştu.



- Finansal olmayanların 98 milyar 648 milyon dolar olan uzun vadeli kredi borcunun 95 milyar 477 milyon doları kredi, 2 milyar 444 milyon doları yabancı sermaye sayılan krediler, 727 milyon doları ticari kredileri içerdi.



- Özel sektörün yurt dışından sağladığı 144 milyar 792 milyon dolar olan uzun vadeli kredinin 6 milyar 331 milyon doları resmi alacaklardan, 138 milyar 461 milyon doları da özel alacaklardan oluştu. Özel alacaklıların 80 milyar 114 milyon dolar ile yabancı ticari bankalar ilk sırada yer alırken bunu 42 milyar 763 milyon dolar ile yerleşik bankaların yurtdışı şube ve iştirakleri, 6 milyar 539 milyon dolar ile bankacılık dışı finansal kuruluşlar, 9 milyar 45 milyon dolar ile finansal olmayanlar izledi.







