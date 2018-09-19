Özel sektörün kısa vadeli borcu arttı

Özel sektörün yurt dışından sağladığı ticari krediler hariç kısa vadeli kredi borcu temmuzda 320 milyon dolar artarak 18.9 milyar dolar, bir yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemeleri ise toplam 70.5 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunun bir yıla kadar olan vade dağılımına bakıldığında en yüksek ödemeler eylül ve ekim aylarında yapılacak. Buna göre özel sektörün ağustosta 6.7 milyar dolar, eylülde 7.7 milyar dolar, ekimde ise önümüzdeki bir yıllık dönem için en yüksek tutar olan 9.4 milyar dolarlık ödemesi bulunuyor.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu ise temmuz sonunda 2017 yılı sonuna göre 80 milyon dolar azalarak 221.6 milyar dolar oldu.

Uzun vadeli borcun detaylarında bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1.8 milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 40 milyon dolar azalışla 30.4 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 136 milyon dolar azalırken, tahvil stoku ise 841 milyon dolar azalışla 3.7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 3 milyar dolar artarken, tahvil stoku ise 532 milyon dolar artışla 7.5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2017 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 91 milyon dolar azalışla 12.6 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 823 milyon dolar artışla 4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Sektör dağılımı incelendiğinde, temmuz sonu itibarıyla, 221.6 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 49.8'ini finansal kuruluşların, yüzde 50.2'sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 18.9 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 76.7'sini finansal kuruluşların, yüzde 23.3'ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.