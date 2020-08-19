Özel sektörün Haziran ayında yurtdışından sağladığı kredi borcu 161,6 milyar dolar, borçların yüzde 63'ü dolar üzerinden

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 2019 yıl sonuna göre 17,9 milyar dolar azalarak haziran ayı sonu itibarıyla 161,6 milyar dolar oldu. Kısa vadeli borç ise 8,5 milyar dolar olarak açıklandı. Özel sektörün bir yıl içinde gerçekleştirilecek anapara geri ödemelerinin toplamı ise 42,1 milyar dolar.

Merkez Bankası (MB), 2020 Haziran ayı Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri’ni açıkladı. Buna göre, haziran sonu itibarıyla, 2019 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 17,9 milyar dolar azalarak 161,6 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 509 milyon dolar azalarak 8,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Uzun vadeli kredi borçlarının yüzde 63'ü dolar üzerinden

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 161,6 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 63,4'ünün dolar, yüzde 33,2’sinin Euro, yüzde 2,7’sinin Türk lirası ve yüzde 0,7’sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu tespit edildi.

Kısa vadeli kredi borcunun 8,5 milyar dolar tutarında olduğu, bunun yüzde 35,3’ünün dolar, yüzde 41,0’ının Euro, yüzde 22,3’ünün Türk lirası ve yüzde 1,4’ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Birinci sırada finans sektörü var

Sektör dağılımı incelendiğinde, Haziran sonu itibarıyla, 161,6 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 44'ünü finansal kuruluşların, yüzde 56,0’ını ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 8,5 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 79,8’ini finansal kuruluşların, yüzde 20,2’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Haziran sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 42,1 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.