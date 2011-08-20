-Özel sektörün dış kredi borcu arttı ANKARA (A.A) - 20.08.2011 - Özel sektörün yurtdışı kredi borcu artıyor. AA muhabirinin Merkez Bankası verilerinden yaptığı derlemeye göre, döviz kurlarındaki artışın etkisi tartışılan özel sektörün yurtdışı kredi borcu, Haziran sonu itibariyle kısa vadede 27,2 milyar dolar, uzun vadede de 124,7 milyar dolara ulaştı. Özel sektörün kısa vadeli kredi borcu, Ocak-Haziran döneminde yüzde 40,8 artış gösterdi. 27 milyar 177 milyon dolarlık borcun, 23 milyar 662 milyon dolarlık bölümü bankalara ait. Bankacılık dışı finansal kuruluşların da kısa vadeli kredi borcu 1 milyar 413,7 milyon dolar. -Kısa vadeli ticari krediler 24,6 milyar dolar- Tarım, sanayi ve hizmetler sektörünü kapsayan finansal olmayan kesimin kısa vadeli kredi borcu, 2 milyar 141 milyon dolar oldu. Sanayi sektörü 1 milyar 267,4 milyon dolar, hizmetler sektörü 871,5 milyon dolar, tarım sektörü 2,7 milyon dolarlık kısmını oluşturdu. Finansal olmayan kesimin 2010 yılında 22,8 milyar dolar olan kısa vadeli ticari kredileri de 2011 Haziran sonu itibariyle 24,6 milyar doları buldu. -1 yıl içinde 84,5 milyar dolar kredi borcu ödenecek- Özel sektörün uzun vadeli kredi borcu da Haziran sonunda, 124,7 milyar dolar oldu. Uzun vadeli borçta, finansal olmayan kesim öne çıktı. Bu kesimin yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, 84,9 milyar dolar oldu. Finansal kesimin borcu da 39,7 milyar dolar olarak hesaplandı. Bunun, 33 milyar dolarını bankaların borcu oluşturdu. Özel sektörün uzun vadeli kredi borcunun, 32,8 milyar doları 1 yıl içinde ödenecek. Kısa vadeli borçlar ve ticari krediler dahil özel sektörün Haziran 2012'ye kadar 84,5 milyar dolarlık kredi borcu ödemesi gerekiyor. -Özel sektörün en fazla borçlandığı ülke; İngiltere- New York ile birlikte dünyanın en büyük finans merkezi olan Londra, özel sektörün kredi temini için en fazla başvurduğu ülke oldu. Türkiye'deki özel sektörün yurtdışı kısa vadeli kredi borcunun yüzde 41'ini İngiltere'den sağlandı. 27,2 milyar dolarlık kısa vadeli kredi borcunun 11,2 milyar doları İngiltere, 2,9 milyar doları Hollanda, 2,4 milyar doları Fransa, 1,5 milyar doları Avusturya, 1,4 milyar doları Almanya, 1,3 milyar doları Lüksemburg ve 1,2 milyar doları da ABD'den temin edildi. Uzun vadeli kredi borcunun da 25,3 milyar doları Birleşik Krallık'taki (İngiltere, Galler, İskoçya, Kuzey İrlanda) kuruluşlardan alındı. Toplama bakıldığında 124,7 milyar dolarlık uzun vadeli kredi borcunun 90,3 milyar dolarını Avrupa oluşturdu. ABD 15,8 milyar dolar, Bahreyn de 12,4 milyar dolarla en fazla kredi temin edilen ülkeler arasında yer aldı.