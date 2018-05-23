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Özel sektörün dış borcu TL cinsinden 1 haftada 112 milyar TL arttı

Türk Lirası'nın ABD Doları'ndaki değer kaybı son bir haftada yüzde 10'un üzerine çıkmış durumda

23 Mayıs 2018 16:11

Türk Lirası'nın ABD Doları'ndaki değer kaybı son bir haftada yüzde 10'un üzerine çıkmış durumda.

Kredi derecelendirme kuruluşlarının uyarılarında, TL'deki değer kaybının yüksek dış borç yükü bulunan özel sektör üzerinde baskı yaptığı ifade edilmişti.

222 milyar $ seviyesinde bulunan özel sektör net döviz açık pozisyonu, TL'nin son bir haftada yaşadığı değer kaybı nedeniyle döviz borcu bulunan firmalar üzerindeki baskı artıyor.

Özel sektörün net döviz açık pozisyonu TL cinsinden bakıldığında, son bir haftada 112 milyar TL artmış durumda.

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