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Ekonomi

Özel sektörün dış borcu arttı

Özel sektörün dış borcu, Mayıs ayı itibariyle, 2010 yıl sonuna göre 3,5 milyar dolar artarak 142,8 milyar dolara ulaştı.

16 Temmuz 2013 16:37

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, bir önceki yıla göre, bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 444 milyon dolar, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları 3.3 milyar dolar arttı.
 
Bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 403 milyon dolar azalırken, 1.5 milyar dolar tutarında ise tahvil ihracı gerçekleştirdiler.
 
Aynı dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 2.4 milyar dolar azalırken, tahvil stoku ise 990 milyon dolar artışla 2.4 milyar dolara ulaştı.
 
Mayıs sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç), 2012 yıl sonuna göre 5.9 milyar dolar artarak 37.3 milyar dolar olarak gerçekleşti.
 
Borçluya göre dağılım incelendiğinde ise 2012 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 5.2 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 409 milyon dolar artış gösterdi. 

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