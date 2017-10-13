Özel sektörün dış borcu 233 milyar dolara yükseldi

Merkez Bankası’nın verilerine göre, bu dönemde özel sektöründ dış borcu 16.5 milyar dolarlık artışla 233.5 milyar dolara yükseldi. Uzun vadeli kredi borçları 13.3 milyar dolar artarak 216.0 milyar dolara, kısa vadeli kredi borçları da, ticari krediler dışında 3.2 milyar dolar artarak 17.5 milyar dolara çıktı.

Ekonomi için en büyük fay hatlarından özel sektörün dış borçları hızla artmaya devam ediyor. Uzun vadeli borçların yüzde 58.7'si, kısa vadeli borçların ise 46.5'i dolar cinsinden.

Duvar'da yer alan habere göre özel sektörün uzun vadeli kredi borcunun

– Yüzde 58.7’si dolar,

– Yüzde 35.1’i euro,

– Yüzde 4.5’i lira

Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Ağustos sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde yapılacak olan anapara geri ödemelerinin toplam 70.5 milyar doları buldu.

– Yüzde 1.7’si de diğer döviz cinslerinden oluştu.

Kısa vadeli kredi borcunun da,

– Yüzde 46.5’i dolar,

– Yüzde 29.4’ü euro,

– Yüzde 23.5’inin lira

– Yüzde 0.6’sı da diğer döviz cinslerinden oluştu.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Ağustos sonu itibarıyla, uzun vadeli toplam kredi borcunun;

– Yüzde 51.3’ü finansal kuruluşların,

– Yüzde 48,7’si de finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Aynı dönemde, kısa vadeli toplam kredi borcunun,

– Yüzde 76.5’ini finansal kuruluşların,

– Yüzde 23.5’ini de finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.